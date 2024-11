Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Todo emprendedor puede afirmar que crear y dirigir una empresa es una labor increíblemente estresante. Las largas horas, la incertidumbre financiera y la responsabilidad sobre el sustento de los empleados crean una tormenta perfecta de factores de estrés constante que pueden afectar significativamente el bienestar mental y físico del fundador.

Al mismo tiempo, el líder no puede flaquear. La responsabilidad última de la supervivencia y el éxito de la empresa recae sobre sus hombros, lo que desafortunadamente significa que las soluciones obvias —ir más despacio, no permitir que el trabajo se mezcle con la vida personal, tomarse unas largas vacaciones— rara vez se consideran opciones realistas.

Como fundador y CEO de una startup de productos de consumo que opera tanto en Estados Unidos como en Europa y padre de tres hijos, he tenido que desarrollar estrategias que funcionen dentro de las limitaciones de la realidad y no de consejos idealistas. La verdad es que no existe una solución mágica que elimine completamente el estrés del emprendimiento mientras se mantiene el ritmo y la dedicación necesarios para tener éxito. En su lugar, he descubierto que se trata de construir prácticas sostenibles que te ayuden a adaptarte sin romperte.

Aquí tienes tres prácticas clave que me ayudan a mantener la cordura. Las recomiendo a cualquiera que busque gestionar el estrés emprendedor de manera más efectiva.

1. Anota todo en un diario

Registrar las cosas te brinda claridad mental y propósito. La mayoría de los emprendedores saben lo fácil que es quedar atrapado en el torbellino de las tareas diarias y reuniones urgentes y sentir que se pierde el control de la situación. Esto cambia cuando tienes un informe en tus manos, y de pronto, vuelve la visión general, las prioridades se aclaran y recuperas el control de la dirección.

Puedes lograr este efecto a través de un diario; piénsalo como un ancla que te mantiene con los pies en la tierra, sin importar qué tan turbulentas sean las aguas.

Llevar un diario no necesariamente significa llevar un diario personal, aunque si eso te funciona, fantástico. Su propósito principal es mantener tus objetivos a la vista y revisar tu progreso constantemente. Para mí, el diario toma múltiples formas: informes de negocio que me obligan a reflexionar de manera estratégica, publicaciones en LinkedIn que destilan aprendizajes clave y eventos, discusiones en Instagram Live con clientes que proporcionan ideas sin filtros y otros métodos de documentación que me sacan de las trincheras diarias.

Cada informe, publicación y reflexión se convierte en un registro del camino andado. No solo estás documentando lo que sucedió, sino que procesando por qué sucedió y qué significa. En ese sentido, no es solo llevar un registro, es una forma de pensamiento estratégico continuo que ayuda a mantener el estrés a raya y tiene una influencia positiva directa en tu negocio.

2. Cuida tu salud

Para mí, la salud es un compromiso diario e innegociable. Esto significa dos prácticas fundamentales: tomar los suplementos adecuados y hacer actividad física constante. No hablo de regímenes de ejercicio extremos ni planes de nutrición complicados. Hablo de enfoques prácticos y sostenibles que me mantienen alerta y funcional.

El objetivo no es el rendimiento máximo, sino una energía consistente y sostenible.

Todos los días me aseguro de atender las necesidades básicas de mi cuerpo. Los suplementos no son una solución mágica, pero son una capa de defensa necesaria contra el inevitable desgaste de la vida emprendedora. Más importante: he hecho del movimiento una parte innegociable de mi rutina. Incluso instalé un espacio de gimnasio minimalista en nuestra oficina para que el ejercicio se pueda realizar cuando sea posible. Algunos días, es un rápido paseo en bicicleta al trabajo, otros días es un entrenamiento de 20 minutos entre reuniones.

El objetivo no es el rendimiento máximo, sino una energía consistente y sostenible. Si estás agotado (literalmente), no hay cantidad de motivación que baste para compensar el desgaste físico.

3. Practica la atención plena

La atención plena significa cosas diferentes para diferentes personas, pero generalmente se centra en vivir en el presente. Como emprendedores, somos planificadores, evaluadores de riesgos y cronistas, lo que nos obliga a pensar constantemente en el futuro y reflexionar sobre el pasado. Esto, a su vez, nos hace preocuparnos por lo que está por venir y perder el sueño por errores anteriores.

Pensar en el futuro es inevitable, saludable y crucial para dirigir un negocio. Pero es fácil salirse de control, donde constantemente te preocupas por todo lo que podría —y ya— sucedió.

Sé consciente. Entiende que no puedes hacer nada sobre el pasado y deja de preocuparte por el futuro, ya que esto te genera ansiedad. Toma un día a la vez e intenta dar lo mejor de ti cada día. Si das tu mejor esfuerzo y trabajas, las cosas tienden a acomodarse.

Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Soy bueno olvidando el pasado, pero todavía me cuesta no vivir en el futuro y preocuparme por ello. Pero al hacer un esfuerzo consciente para mantenerte centrado, obtendrás una perspectiva más saludable sobre tu negocio y un mejor control de tu estrés.

A cada quien lo suyo

Esta es una combinación de prácticas activas que he desarrollado a lo largo de una década de mi intensa trayectoria como emprendedor. Estas funcionan para mí, y parte de la razón es un entorno que lo permite: tengo un cónyuge increíblemente comprensivo y socios comerciales altamente motivados.

Si bien recomiendo estas prácticas a cualquiera en una posición de alto estrés, no son una solución mágica. Toma lo que funcione para ti, tu situación específica, tu personalidad y tu entorno, y descarta el resto. El objetivo no es parecer un emprendedor saludable. El objetivo es serlo.