Tú tienes el poder para innovar, solo tienes que liberarlo. Aquí te decimos cómo.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Aunque las empresas —especialmente las startups tecnológicas—se promocionan a sí mismas como "innovadoras", la mayoría no tiene claro cómo funciona la innovación ni cómo se ve. La gente utiliza el término "innovación" como una palabra de moda, igual que sucede con "creador" o "disruptor" sin saber realmente su significado.

Luis Alvarez | Getty Images

Esta es la razón por la que los principales medios de comunicación como CNN catalogaron a los más recientes emojis para smartphones con la etiqueta "innovar". Estos emojis reciben muchos elogios de la prensa, pero ¿son realmente innovaciones tecnológicas? En realidad no, aunque será interesante ver qué tan seguido podemos clavar el emoji de raíz de jengibre en un texto.

Frecuentemente equiparamos "novedad" con "innovación tecnológica". Pero una versión ligeramente mejorada de un producto o servicio no es innovación. La tecnología verdaderamente innovadora genera olas y desafía las ortodoxias. Puede causar enojo porque el cambio no es bienvenido, especialmente dentro de las organizaciones. Recuerda: el impulso organizacional es real. Las empresas desarrollan su inercia basándose en la filosofía de que lo que ha funcionado hasta ahora debe continuar. La frase "siempre lo hemos hecho de esa manera" es una señal de alerta discreta de que tu organización es alérgica a la innovación.

Sin embargo, la innovación no tiene que significar lanzar todo por la ventana. Un error común sobre la tecnología innovadora se relaciona con su tamaño y su alcance. La innovación no tiene que ser una experiencia del tamaño del big bang, al menos no de inmediato. Los equipos dedicados al desarrollo de tecnología innovadora pueden comenzar con pequeños pasos, conseguir la aceptación lentamente y evolucionar desde allí.

Llevando la innovación al siguiente nivel

La innovación va más allá de las actualizaciones de software y aplicaciones. El verdadero espíritu de la innovación descansa en reflexiones más grandes y audaces: "¿Qué pasaría si este proceso no necesitara existir?" y "¿Qué pasaría si hubiera un enfoque novedoso que nunca se ha considerado para resolver un problema subyacente?" Encontrar las respuestas a esas preguntas requiere de una fuerte cultura de innovación que permita, empodere y financie para que los equipos experimenten.

Desafortunadamente, la mayoría de las empresas no saben cómo hacer más que cambios superficiales, al estilo de los nuevos emojis. Combinan la iteración con la innovación. Los ejecutivos necesitan cambiar su filosofía y su mirada en torno a la innovación para impulsar culturas más sólidas y genuinas.

Aquí es donde puedes empezar.

1. Nombra a un zar de la innovación

Cuando se trata de hacer las cosas, asignar a una persona de contacto tiene sentido. Por lo tanto, haz que la innovación sea el trabajo de alguien. Bríndales recursos para respaldar sus experimentos tecnológicos innovadores. Ponlos a cargo de educar al resto del equipo sobre cómo desafiar el status quo, supervisar las pruebas y realizar autopsias.

¿No estás seguro si tienes a alguien en tu equipo que pueda desempeñar este rol? La solución más rápida es asociarse con un experto en innovación externo para que te ayude a establecer las expectativas y poner en marcha la mentalidad de innovación en toda tu organización. Tener el punto de vista de un extraño puede ser más que refrescante: puede arrojar luz sobre lo que es posible con la tecnología actual, descubrir diferentes audiencias o intercambiar ideas sobre nuevos casos de uso.

Con el liderazgo innovador en su lugar, puedes avanzar para generar una mayor aceptación. La respuesta de PayPal para apoyar a la innovación fue permitirle a los empleados apostar por los participantes en el Torneo Global Anual de Innovación de la compañía. Las apuestas llegaron en forma de una moneda en blockchain financiada por corporaciones. Los empleados de PayPal que apostaron por los participantes ganadores podían intercambiar sus tokens por premios experienciales. Según PayPal, vincular la innovación, la competencia y el crowdsourcing mejoró la calidad de las ideas y los niveles de participación: fue una "buena apuesta" en la innovación.

2. Aísla y empodera

Uno de los problemas más generalizados en la "innovación corporativa" es la corporación. Una empresa puede afirmar que quiere ser innovadora y gastar muchos recursos para ese fin. Aún así, es poco probable que tenga éxito hasta que les dé a los equipos libertad para experimentar y explorar sin que el corporativismo kafkiano se interponga en el camino.

Hace poco hablé con un amigo que tuvo que navegar por el "Comité de Innovación" de su empresa. Me pareció un oxímoron. La verdadera innovación requiere de coraje y espacio para fallar. Poner barandillas, aprobaciones y aplicar los antiguos procesos te obstaculizará. Un mejor enfoque es establecer un grupo "intraemprendedor", separarlo del resto de la organización y tratarlos como si no estuvieran. Trabajar con una incubadora o una empresa externa puede proporcionar una distancia aún más intencional y ayudar a levantar y extraer ese impulso institucional.

3. Aprovecha al niño interior de todos

¿Qué preguntan los niños pequeños todo el tiempo? "¿Por qué?" Probablemente sea su palabra favorita, también es esencial para innovar. Las organizaciones pueden caer fácilmente en las desgastadas rutinas que han funcionado durante eones. Por lo tanto, sus empleados nunca cuestionan nada. Esa no es una receta para la innovación, sino para la estasis.

Aunque no quieres que todos hagan berrinches, sí quieres que los empleados adopten la actitud inquisitiva de un niño pequeño. Por ejemplo, anima a tu equipo a usar el Método Socrático, que implica hacer preguntas, desafiar suposiciones, construir una hipótesis y probar la teoría. ¿Quieres un buen punto de partida? Pregunta: "¿Por qué hacemos esto de la manera en que lo hacemos?" La respuesta podría sorprenderte.

4. Desecha las creencias preconcebidas sobre los problemas

Las personas tienden a abordar los problemas utilizando nociones preconcebidas. El tema es que esas nociones generalmente se hacen como ejercicios rápidos de "aritmética mental". Se basan en instintos, sentimientos y, a veces, en datos obsoletos. Bertrand Russell dijo una vez: "Como es habitual en filosofía, la primera dificultad es ver que el problema es difícil". Eso también es cierto cuando se trata de innovar.

Cuando profundizas en los primeros principios, puedes identificar rápidamente los errores que se colaron en la resolución inicial de problemas. Por ejemplo, digamos que comenzaste con la información o presunción incorrecta. Si construyeras una "innovación" basada en esa información, tu solución no podría ser la mejor. Por lo tanto, asegúrate de que las personas se revisen a sí mismas para detectar sesgos de suposición cuando trabajen en innovaciones. Cuanto menos asuman, más probable es que se les ocurran ideas notables.

Atención: Puede ser difícil para las personas ver sesgos cognitivos en sí mismas. Por eso es importante educarse, desafiar las suposiciones implícitas y dejar que otros desafíen sus creencias. El diálogo con los demás es una poderosa herramienta social para verificar tus propios prejuicios. Aunque esto puede ser incómodo, puede conducir a grandes ideas y avances. Estate preparado para modelar este comportamiento si esperas que sea adoptado en toda la empresa.

Todas las empresas quieren innovar, pero. Incluso si acabas de lanzar y tienes un capital de trabajo mínimo, tienes el poder de innovar. Todo lo que se necesita es la voluntad para ver los problemas y resolveros de manera diferente.