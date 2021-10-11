Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Descargo de responsabilidad: Nuestro objetivo es presentar productos y servicios que creemos que encontrarás interesantes y útiles. Si los compras, Entrepreneur en Español podría obtener una pequeña parte de los ingresos de la venta de nuestros socios comerciales.

No es de extrañar que los emprendedores necesiten dormir para hacer su mejor trabajo. Realmente, todo el mundo necesita dormir para hacer su mejor trabajo. Y, sin embargo, los estudios muestran que los empresarios luchan regularmente por dormir lo mejor posible. Puede haber muchas razones, desde el estrés y la ansiedad hasta un compañero que ronca a tu lado.

Sea lo que sea, lo mejor que puede hacer es ponerse lo más cómodo posible. Ahí es donde entra en juego la almohada refrescante Carbon SnoreX ™ 8 en 1 .

El Carbon SnoreX ™ tiene una calificación de 4/5 estrellas por compradores verificados y es la primera almohada con tecnología 8 en 1 del mundo. ¿Qué significa eso? Utiliza una tonelada de tecnología de la era espacial para ayudarte a dormir lo mejor posible. Cuenta con espuma viscoelástica Carbon Bamboo AirTech, grafeno y cobre para proteger contra alérgenos y bacterias, reposabrazos dobles para mayor comodidad y una cubierta fría para mantenerse siempre agradable y fresco, lo que lo ayuda a evitar el sobrecalentamiento mientras duerme. Además, el carbón de bambú especialmente diseñado ayuda a eliminar los olores, absorbe el exceso de humedad y regula la temperatura para mantener la cabeza y el cuello frescos y cómodos. Incluso purifica el aire absorbiendo los malos olores y la humedad que provocan el crecimiento de bacterias.

Entre el apoyo equilibrado y de élite de la cabeza, el cuello y los hombros, el alivio refrescante que reduce la sudoración y la tecnología que elimina los olores, Carbon SnoreX ™ va más allá de las almohadas estándar. Incluso ayuda a promover la alineación adecuada de la columna, para que te despiertes sintiéndote renovado y relajado, incluso si has estado sufriendo de dolor muscular o fatiga. También existe la posibilidad de que pueda ayudar a tratar el acné y prevenir los brotes, dice la compañía.

Vuelve a tener el sueño bajo tu control y no lo dejes ir. Ahora mismo, puede obtener la almohada refrescante 8 en 1 Carbon SnoreX ™ por un 54 por ciento de descuento en $ 99 a solo $ 45.99. ¿Quieres un segundo? Obtenga dos por 51 por ciento de descuento de $ 199 a solo $ 96,99.

Los precios están sujetos a cambios.