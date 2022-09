NFT's: ¿un mercado en auge o en caída?

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Ya sea que estés metidísimo en los marketplaces de NFT's (tokens no fungibles, es decir, activos criptográficos que representan algo único) o que te hayas mantenido al margen viendo con una mezcla de asombro y apatía cómo la montaña rusa de la especulación sigue su salvaje recorrido, es útil saber a dónde se dirige este mercado emergente con un valor de $11,300 millones de dólares. Las respuestas no son simples y las posibilidades están evolucionando de manera vertiginosa abriendo múltiples posibilidades. Tres expertos (tolerantes al riesgo) comparten sus perspectivas sobre el futuro del mercado de los NFT's.

Propelify Innovation Festival

¿Cuál es el futuro de los NFT's?

"Creo que a nivel macro los NFT's llegaron para quedarse y revolucionarán a la mayoría de las industrias. La verificación de la propiedad y la capacidad de transferirla de una persona a otra de manera simple son demasiado importantes y valiosas para no ser aprovechadas. Dicho esto, creo que el mercado de coleccionables y PFP's (fotos de perfil) en NFT ha cambiado y a los proyectos que no se centren en la utilidad, en las experiencias en la vida real y en la creación de valor para otros, les costará trabajo ganar tracción en el futuro". - David Rodolitz, fundador y CEO de Flyfish Club.

"Solo hemos visto la punta del iceberg en torno a los NFT's. Existe una oportunidad significativa para que cada industria y marca monetice sus productos y servicios en los entornos virtuales. Por ejemplo, hemos visto a equipos deportivos, marcas populares e incluso celebridades transferir su influencia a los entornos digitales por medio de NFT's que hacen que sus activos más valiosos sean accesibles para las masas. Ahora que hemos descubierto cómo hacer que una pieza de contenido digital sea propia, el mercado de NFT's seguirá creciendo tanto como lo permita la creatividad de las personas. Vamos a seguir viendo que se agrega valor a la economía a través de activaciones únicas de NFT's, a medida que nuestras vidas físicas y digitales se entrelazan cada vez más". – Amanda Cassatt, cofundadora y presidenta de Mojito.

"El año pasado nos reveló los diversos géneros en que un NFT puede existir, desde la cultura de los memes, hasta los pases de acceso o avatares interoperables para un metaverso que todavía se encuentra en construcción y funcionalidades en juegos que aún no existen. Los NFT's también han introducido conceptos de identidad, comunidad y emociones en un espacio técnico y dogmático, mientras acerca mercancías, como las del exclusivo mundo del arte, a las masas. Es de destacar que en este periodo se les ha devuelto el poder a los creadores, cosa que debió hacerse hace mucho tiempo y que da para un importante estudio de caso. Las marcas de moda de lujo yson los nuevos contendientes. La próxima evolución podría revelar de manera efectiva algunas de las mejoras y utilidades que todavía no han sido exploradas, pues los activos digitales optimizan formas de comercio que se sienten extrañamente familiares, desde bienes raíces hasta música y parques de diversiones. Estoy emocionada de ver pequeñas revoluciones en todos lados en un amplio espectro de industrias que culminan hasta el punto en que ya no se percibe como algo marginal, sino que como una tecnología ampliamente aplicada a nuestro alrededor".