Webinar gratuito | 2 de diciembre: Cerrar las brechas en el lugar de trabajo y abrir las puertas al bienestar financiero de los empleados Conozca cómo se sienten los empleados acerca de las brechas raciales y de género en las oportunidades laborales y los salarios.

Por Entrepreneur Events

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Fidelity

Escuche cómo se sienten acerca de sus finanzas actuales y cómo puede brindarles el apoyo que necesitan para avanzar hacia el bienestar financiero.

Los temas que se discutirán incluyen:

  • Cómo ha afectado la pandemia a la fuerza laboral, incluidos los trabajadores de comunidades desatendidas.
  • Cómo se preocupan los trabajadores por las finanzas y qué puede hacer usted para ayudar.
  • Cerrar la brecha de ahorro para la jubilación para todos los trabajadores estadounidenses.
  • Cómo ofrecer un camino hacia los ahorros para la jubilación puede ayudarlo a atraer y retener talentos en el competitivo mercado laboral actual.
  • Planes de empleadores agrupados: una excelente herramienta de ahorro para la jubilación para los propietarios de pequeñas empresas y sus empleados.

Únase a nosotros para este seminario web gratuito el 2 de diciembre a las 3 p.m. EST. Regístrate ahora

Dirigirán esta conversación Kristina Sarcione, directora de adquisiciones de Fidelity Advantage 401 (k) SM, el nuevo plan de ahorros para la jubilación del empleador agrupado en Fidelity Investments, y Kirsten Hunter Peterson, directora de liderazgo de pensamiento en el lugar de trabajo para Fidelity Investments.

Sarcione es responsable de la estrategia de comercialización, centrada en ayudar a las pequeñas empresas a ofrecer un plan de jubilación por primera vez. Y Peterson estudia las tendencias sociales, políticas y de patrocinadores del plan que afectan los beneficios de los empleados, y desarrolla puntos de vista sobre beneficios nuevos y emergentes para abordar las necesidades de la fuerza laboral actual.

Fidelity Brokerage Services LLC, miembro NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917
