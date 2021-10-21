Conozca cómo se sienten los empleados acerca de las brechas raciales y de género en las oportunidades laborales y los salarios.

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Escuche cómo se sienten acerca de sus finanzas actuales y cómo puede brindarles el apoyo que necesitan para avanzar hacia el bienestar financiero.

Los temas que se discutirán incluyen:

Cómo ha afectado la pandemia a la fuerza laboral, incluidos los trabajadores de comunidades desatendidas.

Cómo se preocupan los trabajadores por las finanzas y qué puede hacer usted para ayudar.

Cerrar la brecha de ahorro para la jubilación para todos los trabajadores estadounidenses.

Cómo ofrecer un camino hacia los ahorros para la jubilación puede ayudarlo a atraer y retener talentos en el competitivo mercado laboral actual.

Planes de empleadores agrupados: una excelente herramienta de ahorro para la jubilación para los propietarios de pequeñas empresas y sus empleados.

Únase a nosotros para este seminario web gratuito el 2 de diciembre a las 3 p.m. EST. Regístrate ahora

Dirigirán esta conversación Kristina Sarcione, directora de adquisiciones de Fidelity Advantage 401 (k) SM, el nuevo plan de ahorros para la jubilación del empleador agrupado en Fidelity Investments, y Kirsten Hunter Peterson, directora de liderazgo de pensamiento en el lugar de trabajo para Fidelity Investments.

Sarcione es responsable de la estrategia de comercialización, centrada en ayudar a las pequeñas empresas a ofrecer un plan de jubilación por primera vez. Y Peterson estudia las tendencias sociales, políticas y de patrocinadores del plan que afectan los beneficios de los empleados, y desarrolla puntos de vista sobre beneficios nuevos y emergentes para abordar las necesidades de la fuerza laboral actual.

