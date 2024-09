Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

La diversidad ha sido el tema de conversación de la tecnología durante años, pero en realidad se están logrando pocos avances. En la última media década, la proporción de empleados negros de Facebook ha pasado del 3% al 3,8% , sin apenas cambios.

En la superficie, parecería que la tecnología está atravesando una epidemia de buenas intenciones. Casi todas las empresas establecen expectativas de alta diversidad y, sin embargo, pequeños cambios de un trimestre a otro.

¿Qué impide que funcionen estas iniciativas de diversidad ? Culturas tecnológicas que son demasiado aisladas y líderes tecnológicos que no están dispuestos a cambiarlas.

Explotando la burbuja de la tecnología

Lo que los líderes no entienden es que los candidatos diversos no necesariamente pueden ver sus esfuerzos a medida que ocurren. El Área de la Bahía puede parecer grande para quienes están allí, pero la realidad es que las empresas persiguen predominantemente el mismo talento. Los equipos individuales pueden verse alterados, pero principalmente se trata de intercambiar personas entre empresas en lugar de incorporar nuevos talentos.

Relacionado: La importancia de la diversidad y la inclusión en tiempos de incertidumbre

¿Las grandes empresas de tecnología están invirtiendo recursos para contratar personal en las HBCU? ¿Google está auditando cuidadosamente a sus proveedores, asegurándose de que estén logrando la máxima diversidad en el proceso? ¿Se están otorgando las subvenciones que merecen a los emprendedores minoritarios por primera vez?

La tecnología necesita ayuda si quiere hacer algo más que cambiar los adornos de las ventanas. No son solo los gigantes los que necesitan cambiar las cosas. Las pequeñas empresas emergentes deben presionarse por la diversidad tanto como lo hacen sus hermanos mayores.

Metas tangibles para cumplir

Es posible que su negocio no tenga la influencia de Facebook o la capitalización de mercado de Tesla, pero eso no significa que no haya formas de generar un impacto. Algunas cosas que pueden hacer empresas de todos los tamaños incluyen:

Invierte en nuevos talentos

Casi el 30% de los graduados negros de los programas de doctorado STEM comienzan en un colegio o universidad históricamente negros. Si esos estudiantes tuvieran su educación respaldada por jugadores de renombre como Google o Airbnb, ¿en qué compañías crees que es más probable que trabajen esos graduados?

Sin embargo, pocas empresas tienen el capital disponible para simplemente sacar becas de la nada. Las soluciones reales aquí requieren una planificación a largo plazo y de alto nivel.

Junto con otros empleados de alto nivel o miembros de la junta de su empresa, elabore un plan para conseguir que los fondos de su empresa entren en la cartera de talentos de las minorías.

Relacionado: 3 razones por las que la diversidad y la inclusión deben ser una prioridad para las organizaciones

No es necesario que sea una beca si su empresa no puede permitirse crear una. Incluso algo como las pasantías pagadas para los recién graduados de color puede ser de gran ayuda para hacer de la diversidad una parte real de su negocio. Para las empresas que buscan realizar estos cambios a largo plazo, establezca un objetivo para convertir algunos de ellos en trabajos de tiempo completo. Con el tiempo, puede compartir este modelo con proveedores y empresas hermanas para hacer que toda su red sea lo más diversa que debería ser.

Priorizar proveedores diversos

Microsoft solo tiene más de 70.000 proveedores. Si Microsoft adoptara una postura firme sobre la diversidad de sus proveedores, podrían llegar a millones de personas con sus políticas. Microsoft, de hecho, tiene un programa de diversidad de proveedores , pero no muchas otras empresas lo tienen.

Luchar por la diversidad entre sus proveedores significa elegir a aquellos que funcionan mejor con su negocio y que podrían beneficiarse más de su negocio. Para ayudar a encontrar proveedores diversos, Tracey Grace, una emprendedora negra en la industria de la tecnología, fundó una plataforma de diversidad de proveedores llamada Certifiably Diverse para destacar a los proveedores con certificaciones de diversidad, como WBE, empresas 8 (a) y MBE. De un vistazo, los usuarios de Certifiably Diverse pueden ver exactamente cuánto de su negocio se destina a empresas propiedad de minorías y mujeres.

Por ejemplo, el apoyo a diversos proveedores va de la mano con la toma de buenas decisiones comerciales. Esto no significa que deba terminar las relaciones saludables con los proveedores existentes, solo que sus nuevos proveedores deben reflejar los objetivos de diversidad que ha establecido.

Campaña en sus propias plataformas

No tienes que ser un perro grande para aprovechar tu propia plataforma. Claro, deje claro en su sitio web, materiales de marketing y comunicaciones externas cuán en serio se toma la diversidad, pero aún puede dar un paso más. Use su plataforma para enfatizar su postura y, si puede, use esa postura para canalizar diversos talentos hacia su empresa.

Relacionado: 4 razones por las que la diversidad en el lugar de trabajo lo convierte en un mejor líder

Ponte político

Estoy cansado de la política. Estás cansado de la política, y también por una buena razón. Sin embargo, las empresas de tecnología que mantienen una posición ambigua sobre cuestiones políticas solo dañan su reputación con las comunidades minoritarias a largo plazo.

Los usuarios de color de las redes sociales tienen más probabilidades de utilizar estas plataformas políticamente que los usuarios blancos. Un estudio realizado por el Pew Research Center descubrió recientemente que los usuarios negros tienen un 50% más de probabilidades de animar a otros a emprender acciones tangibles sobre cuestiones políticas importantes que los usuarios blancos. Cuanto más jóvenes son, más comprometidos también están, por lo que las acciones que tome ahora pueden tomar un tiempo para comenzar a dar sus frutos por completo.

Nuevamente, asegúrese de que esta política se extienda también a sus proveedores. Goods Unite Us cataloga los compromisos políticos de cientos de marcas diferentes, asegurándose de que pueda saber a dónde va su dinero con anticipación.

Levantando el techo

La falta de diversidad de la tecnología es un techo firme y no está hecho de vidrio; ningún techo tan fuerte podría romperse tan fácilmente.

Las empresas de tecnología ya no pueden culpar a la falta de conciencia: los problemas sociales los miran directamente a la cara y los candidatos de color claman por ser tomados en serio. Ahora es el momento para la acción.

Los límites culturales son gruesos, duros y difíciles de traspasar, pero están lejos de ser irrompibles. Si quieren ver un cambio en toda la industria, los líderes tecnológicos deben estar preparados para comenzar derribando a los suyos primero.