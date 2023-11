Vince Vance, un compositor también conocido como Andy Stone, presentó una demanda contra Mariah Carey, pues alega que la cantante le robó el tema All I Want for Christmas is You.

De acuerdo con Billboard, la querella, presentada en el tribunal federal de Los Ángeles este miércoles, menciona que el icónico éxito navideño, que salió a la luz en 1994, infringe los derechos de autor de la canción de Vance, que lleva el mismo título y fue lanzada en 1989.

El tema de Carey ha encabezado la lista Billboard Hot 100 durante las últimas cuatro temporadas navideñas.

En la denuncia se presentaron acusaciones detalladas de Vance contra Carey, ya que afirma que la cantante fabricó la historia de cómo escribió la canción y que su coautor, Walter Afanasieff, ha cuestionado esta narrativa.

"Se ha apropiado de estos trabajos sin autorización, utilizando su increíble historia de origen como si fueran suyos. Su arrogancia no tiene límites; incluso su coautor no cree en la historia que ha contado. Esto es claramente un caso de violación de derechos de autor", mencionó uno de los abogados del demandante, Gerard P. Fox, en declaraciones recabadas por Billboard.

Dicho representante legal defendió a dos compositores que acusaron a Taylor Swift de robar la letra de Shake It Off, un caso que se prolongó durante más de cinco años antes de llegar a un acuerdo confidencial en diciembre de 2022.

Vance, al igual que en su primera demanda, alega que su versión de All I Want for Christmas is You fue grabada en 1989 y recibió difusión durante la temporada navideña de 1993, un año antes de que Mariah Carey lanzara su hit.

La demanda también resalta las similitudes entre ambas canciones, detallando la "estructura lingüística única" y los elementos musicales que supuestamente Carey habría copiado en su canción.

Los abogados argumentan que la frase "todo lo que quiero para Navidad eres tú" era distintiva en su contexto en 1988 y que la combinación de la progresión de acordes específica en la melodía junto con el gancho palabra por palabra constituye una copia de más del 50% del trabajo original de Vance.

Hasta el momento, el representante de Mariah Carey no ha respondido a las solicitudes de declaración sobre esta nueva demanda.

