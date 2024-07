Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

En general, he sido muy disciplinado en mi vida personal y profesional, pero últimamente me ha ganado la flojera. ¡Me encontré sin seguir la rutina matutina que realmente quería! Mi hora de despertar ideal es a las 5:00 a.m. — he sido madrugador durante los últimos años. Sin embargo, últimamente me he estado despertando tarde, alrededor de las 6:00 o 7:00 a.m.

Al despertarme tan tarde, dejaba de hacer cosas importantes para mí, me saltaba mis oraciones matutinas, mi caminata, mi tiempo en el gimnasio y otras cosas.

Sabía que tenía que ser más disciplinado si quería hacer lo que es importante para mí y tener la rutina matutina que realmente quería. Tenía que cambiar.

Dos pequeños cambios

Así que hice dos pequeños cambios con los que he notado una gran diferencia en las últimas semanas.

El primer cambio fue irme a dormir más temprano.

En lugar de quedarme despierto hasta tarde con mi esposa y acostarnos alrededor de las 2:00 a.m., me he ido a la cama más temprano. Le expliqué a mi esposa que para poder hacer las cosas que son importantes para mí, en mi rutina matutina tenía que acostarme más temprano y ella lo entendió perfectamente.

Solía sentarme en el sofá y quedarme dormido, luego mi esposa y yo nos levantábamos para ir a la cama al mismo tiempo. Pero ahora, me acuesto alrededor de las 11:00 p.m. ¡y ella también se está yendo a la cama más temprano!

El segundo cambio fue configurar mi alarma 15 minutos antes, a las 4:45 a.m.

Ahora que me estaba acostando más temprano, alrededor de las 11:00 p.m., estaba más descansado. Dormir alrededor de seis horas, tal vez cinco, es perfecto para mi cuerpo. De hecho, mis ojos se abren automáticamente alrededor de las 4:30 a.m.

¿Qué es lo que te importa a ti?

¿Qué cambios necesitas hacer para vivir mejor? Para saber qué cambios necesitas hacer, debes saber qué metas quieres alcanzar.

Mi rutina matutina es importante para mí e incluye:

Leer la Biblia y hacer oración.

Comer fruta, beber agua y café.

Caminar 30 minutos y hacer 15 minutos de gimnasio.

Ver mi programa en vivo de las 7:00 a.m.

Si hago estas cosas, el resto del día va bien. Cuando me pierdo estas cosas, siento que tengo que recuperarlas.

El poder de los hábitos

Probablemente has escuchado esto muchas veces "formar buenos hábitos es importante". Puedes desarrollar nuevos hábitos rápidamente, estoy empezando a disfrutar el irme a la cama "antes", y el hábito de despertar temprano.

El libro de James Clear, Atomic Habits (Hábitos Atómicos), dice esto acerca de la formación de hábitos:

Hazlo obvio: Establece indicadores claros para tus hábitos deseados. Hazlo atractivo: Empata los hábitos que necesitas con hábitos que quieres tener. Hazlo fácil: Reduce la resistencia a los buenos hábitos y auméntala para los malos. Hazlo satisfactorio: Crea recompensas inmediatas por completar tus hábitos. Usa la regla de los dos minutos: Reduce tus hábitos a tareas que tomen dos minutos o menos para comenzar. Agrupa los hábitos: Vincula un hábito nuevo a uno ya existente. Prioriza los sistemas por encima de las metas: Concéntrate en los procesos que te llevan a obtener los resultados deseados. Da seguimiento a tus hábitos: Mide tu progreso para mantener la motivación. Nunca falles dos veces: Si te equivocas, vuelve al camino de inmediato. Adapta tu entorno: Rodéate de aquello que promueva tus buenos hábitos.

Comunicación

Es muy importante que platiques con tu pareja, familiares cercanos y amigos sobre tus prioridades y hábitos.

Cuando sabe lo que es importante para ti, un buen amigo o un familiar que se preocupa por ti respetará lo que estás tratando de hacer. Ahora que saben qué hábitos son importantes para ti y por qué, no te obligarán a hacer cosas que van en contra de tu estilo de vida.

Cuando falles

Vas a fallar en el camino hacia la creación de mejores hábitos en tu vida, eres humano. Al comenzar podrás fallar a menudo, pero a medida que el hábito se fortalece y se vuelve más rutinario, serás más consistente.

De hecho, comenzarás a disfrutar tu nuevo hábito y se volverá algo natural para ti.

En resumen

Quería ser mejor integrando a mi rutina matutina diaria, varias cosas que eran importantes para mí. Revisar el por qué no estaba haciendo estas cosas me ayudó a darme cuenta de cuál era el problema.

Poder priorizar y comunicarme con mi esposa fue la clave para vivir en equilibrio.

Apliquemos esto a tu vida

¿Te encuentras siempre complaciendo a otras personas?

¿Te pones en último lugar y te sientes ocupado e insatisfecho?

¿Sientes que el día pasa muy rápido, estás cansado y un poco molesto?

¿Todos los demás parecen obtener lo mejor de ti y no queda nada para ti?

No tienes por qué seguir esa rutina, haz lo que yo hice: prioriza lo que es importante para ti. Identifica lo que realmente quieres. Está bien ponerte a ti mismo en primer lugar, así podrás ser la mejor versión de ti mismo para los demás.