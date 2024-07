Los multimillonarios son como nosotros... hasta cierto punto. Estas personas de muy alto patrimonio tienen las mismas 24 horas al día que nosotros, así que es natural preguntarse cómo utilizan su tiempo para alcanzar niveles extremos de riqueza y éxito — y si podrías aprender algo de sus hábitos y rutinas.

Primero, una importante aclaración semántica. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre un hábito y una rutina? Según el experto en diseño conductual Nir Eyal, citado por CNBC Make It, un hábito es "la tendencia a realizar un comportamiento con poca o ninguna reflexión consciente", y una rutina es "una secuencia de comportamientos que se repiten con frecuencia".

Algunas rutinas tienen el potencial de convertirse en hábitos, pero esto no es una garantía. En cualquier caso, se puede decir que líderes multimillonarios como Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg no llegaron a donde están hoy — con patrimonios netos en dólares de $136,000 millones, $134,000 millones, $206,000 millones y $179,000 millones de dólares, respectivamente, según Forbes — sin ser consistentes.

Tampoco debería de sorprendernos el que Buffett, Gates, Bezos y Zuckerberg tengan hábitos en común que les ayudaron en sus caminos hacia el éxito.

Descubre los hábitos que tienen en común estos multimillonarios y cómo forman parte de la rutina única de cada líder. Tal vez encuentres similitudes con tu rutina — o te inspiren para hacer algunos cambios.

1. Levantarse temprano — pero dormir lo suficiente

Poner una alarma temprano por la mañana puede ayudar a asegurar suficiente tiempo en el día para hacerlo todo, pero si el hábito va en detrimento de las horas totales dormidas, podría hacer más daño que bien. Según UC Davis Health, resulta importante establecer una rutina de sueño saludable, pues dormir lo suficiente impacta al rendimiento físico y mental, al bienestar emocional y más.

Por eso, Buffett, Gates, Bezos y Zuckerberg se esfuerzan por encontrar el equilibrio entre levantarse temprano y dormir lo suficiente, aunque según datos de GOBankingRates, con algunas diferencias clave en sus horarios de sueño.

Buffett intenta dormir ocho horas cada noche; se va a la cama a las 10:45 p.m. y se levanta a las 6:45 a.m. "Si no encuentras una forma de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta morir", ha dicho célebremente el cofundador, presidente y CEO de Berkshire Hathaway.

Hoy en día, Gates duerme de 12 a.m. a 7 a.m., sumando siete horas de sueño, pero el cofundador de Microsoft no siempre fue tan diligente. Según informó CNBC Make It, hasta que tuvo 40 años, Gates — ahora con 68 años— asociaba el sueño con la falta de productividad y "competía con sus pares para ver quién descansaba menos".

Bezos presume de levantarse más temprano, a las 5 a.m., pero el fundador de Amazon y Blue Origin también se acuesta temprano, a las 9 p.m., para

asegurar ocho horas de sueño para mejorar su manera de liderar. "Pienso mejor. Tengo más energía. Mi estado de ánimo mejora", dijo Bezos en una discusión en el Economic Club de Washington en 2018.

Finalmente, Zuckerberg duerme siete horas, descansando de 1 a.m. a 8 a.m. El presidente y CEO de Meta Platforms también confesó a Forbes que utiliza un anillo Oura para monitorear su descanso; el dispositivo "te dice el nivel de sueño profundo y cuál es tu ritmo cardíaco mientras duermes".

2. Haz que el ejercicio sea parte de tu rutina

Moverte de manera regular, ya sea en el gimnasio o paseando en el exterior, es lo mejor para ti. El ejercicio viene con una serie de beneficios, desde los físicos que incluyen más fuerza, aumento de energía y prevención de enfermedades, hasta los emocionales como la reducción de la depresión y el estrés, según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento.

Buffett, Gates, Bezos y Zuckerberg han hecho del ejercicio un hábito, aunque sus rutinas específicas varían de manera considerable.

Buffett es conocido por disfrutar de una dieta constante de Coca-Cola y McDonald's, así que cuando su médico le dijo que tenía que comer mejor o hacer más ejercicio, optó por lo último, llamándolo "el menor de dos males". Puede que el llamado Oráculo de Omaha no tenga un régimen de ejercicio probado y verdadero como sus colegas multimillonarios (al menos no uno que se haya hecho público), pero sea lo que sea que haga, parece estar funcionando, pues en unos meses cumplirá 94 años.

A Gates le gustan los entrenamientos matutinos en la caminadora, durante los cuales mira DVDs para pasar el tiempo, según dijo a The New York Times. Además, al filántropo le gusta jugar golf y fue uno de los primeros en adoptar el pickleball, practicando el deporte cinco décadas antes de que se convirtiera en el de más rápido crecimiento durante dos años seguidos, según datos de CNET.

Bezos se toma en serio su rutina de ejercicio y se le conoce por trabajar con el coach de celebridades Wes Okerson, quien también, según Body and Soul, entrena a Tom Cruise y Gerard Butler. El medio australiano de estilo de vida dice que Okerson recomienda ejercicios de resistencia baja y alta, como remar y levantar pesas, así como actividades al aire libre como correr en montañas, hacer kayak y paddleboarding.

Bezos también hace ejercicio con su prometida Lauren Sánchez — aunque no siguen la misma rutina. "Él está en un nivel completamente diferente al mío", dijo Sánchez a Vogue. "Es un monstruo en el gimnasio."

A Zuckerberg le gusta una buena pelea — solo pregunta a su rival multimillonario Elon Musk. Zuckerberg comenzó a entrenar en jiu-jitsu brasileño, un tipo de arte marcial, durante la pandemia. También practica peleas de MMA y le dijo al científico de la computación y podcaster Lex Fridman que de tres a cuatro de sus entrenamientos semanales se centran en la lucha, con una combinación de cardio, fuerza y entrenamiento de movilidad en la rotación también.

3. Lee mucho

Si estás listo para mejorar, toma un libro — o tu Kindle. Según Healthline, leer viene con una serie de recompensas: fortalece tu cerebro, aumenta tu capacidad de empatía, reduce el estrés y enriquece tu vocabulario, entre otros beneficios.

Todos los líderes multimillonarios en esta lista han hecho de la lectura en un hábito, incorporando una variedad de títulos en sus rutinas de lectura, desde guías de inversión hasta novelas y más.

Buffett supuestamente pasa aproximadamente el 80% de sus horas laborales leyendo, y en un discurso que dirigido a un grupo de estudiantes de MBA en la Escuela de Negocios Columbia en el año 2000, recomendó que leyeran 500 páginas al día: "Así es como funciona el conocimiento. Se acumula, como el interés compuesto. Todos ustedes pueden hacerlo, pero garantizo que no muchos lo harán".

Poor Charlie's Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. Munger, editado por Peter D. Kaufman y The Intelligent Investor de Benjamin Graham son solo algunos de los libros que ha mencionado en sus cartas anuales a los accionistas.

Gates es un ávido lector, comentando libros en su blog Gates Notes y publicando listas de lectura cada verano. "Realmente no empiezas a envejecer hasta que dejas de aprender", dijo Gates a TIME. "Cada libro me enseña algo nuevo o me ayuda a ver las cosas de manera diferente. Tuve la suerte de tener padres que me animaron a leer. La lectura alimenta una sensación de curiosidad sobre el mundo, lo que creo que me ayudó a avanzar en mi carrera y en el trabajo que ahora hago con mi fundación".

Algunos de los libros seleccionados por Gates este año incluyen The Women de Kristin Hannah, Infectious Generosity del curador de TED Talk, Chris Anderson, Brave New Words del fundador de Khan Academy, Sal Khan, y How to Know a Person de David Brooks.

Los libros ayudaron a Bezos a convertirse en el multimillonario empresario que es hoy, ya que Amazon se lanzó inicialmente como una tienda de libros en línea. Sin embargo, el fundador también tiene un serio hábito de lectura que ha ayudado a moldear su liderazgo, según informó CNBC Make It. En su biografía, The Everything Store, el autor Brad Stone comparte la "Lista de Lectura de Jeff" para los empleados de Amazon; incluye The Remains of the Day de Kazuo Ishiguro, Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies de Jim Collins, Creation: Life and How to Make I de Steve Grand y otros nueve títulos.

Zuckerberg también valora la palabra escrita: en 2015, su propósito de Año Nuevo fue leer dos libros cada mes, e incluso dirigió un club de lectura en línea con sesiones de preguntas y respuestas con autores en Facebook Live. "He encontrado que leer libros es muy intelectualmente satisfactorio", dijo Zuckerberg en ese momento. "Los libros te permiten explorar completamente un tema y sumergirte de una manera más profunda que la mayoría de los medios de hoy. Espero cambiar más de mi dieta mediática hacia la lectura de libros".

The Beginning of Infinity de David Deutsch, World Order de Henry Kissinger y The Three-body Problem de Cixin Liu estuvieron entre las selecciones del club de libros anuales del multimillonario.

Levantarse temprano después de una buena noche de sueño, hacer ejercicio regularmente y leer extensamente pueden sonar como simples hábitos cotidianos, pero Buffett, Gates, Bezos y Zuckerberg saben que establecen la base para el éxito y, aunque no sea suficiente para llevarte al primer billón de dólares, sin duda notarás mejoras en tu salud física y mental.