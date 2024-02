Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

¿Quieres cambiar la manera cómo diriges tu negocio? Escucha a Jeff Bezos. El ex CEO de Amazon fue entrevistado recientemente por el podcaster Lex Fridman y durante el transcurso de esta conversación de más de dos horas habló de diversos temas, desde viajes espaciales hasta levantamiento de pesas. Pero, como propietario de un negocio, hubo tres consejos que surgieron de la conversación que realmente me impactaron. Y si también diriges un negocio, probablemente estarás de acuerdo conmigo.

"Hay mil formas de ser inteligente".

Bezos dijo esto al contar la historia de por qué decidió cambiar de especialización de física a ciencias de la computación. Un estudiante estrella y amante de la ciencia, Bezos ingresó a la universidad con la aspiración de convertirse en físico teórico. Pero no tardó en darse cuenta de que había personas que simplemente tenían un talento natural para algunas cosas, como un compañero de clase que podía resolver un problema de física en minutos, mientras que a Bezos le tomaba horas.

"Hay un tipo particular de intuición que necesitas para ser un gran físico", dijo. "Me di cuenta de que tal vez ser un físico teórico no era lo que el universo quería que fuera." Así que cambió de especialización, y el resto es historia.

La lección es importante para cualquiera que dirija un negocio, especialmente en estos tiempos de escasez de mano de obra: las personas pueden ser inteligentes de mil formas diferentes. Si contratas a alguien para hacer un trabajo y no lo está haciendo bien, no significa que deba perder su trabajo. Esto es particularmente importante para aquellos de nosotros que dirigimos pequeñas empresas, donde la pérdida de un solo empleado puede tener un impacto significativo. Nadie es un genio al seleccionar a las personas adecuadas. Pero si encuentras a alguien que tiene la actitud correcta, debes preguntarte: ¿puede esta persona ser productiva en otro lugar? ¿De qué otras maneras puede esta persona beneficiar mi negocio?

"Cuando conozco a las personas, siempre estoy buscando la forma en que son inteligentes", dijo Bezos. "Y descubres que es una de las cosas que hace que el mundo sea tan interesante y divertido. No es como si el coeficiente intelectual fuera una dimensión única. Hay personas que son inteligentes de maneras tan únicas."

"Hay puertas de un solo sentido y puertas de dos sentidos. La mayoría de las decisiones son puertas de dos sentidos".

Mi padre, que falleció hace más de 20 años, era un tipo inteligente, pero un emprendedor fallido. Y después de dos décadas de reflexión, estoy bastante seguro de que sé la razón principal: nunca pudo tomar una decisión. Su mente brillante no podía avanzar hasta que tuviera todos los datos y hubiera pensado en todos los problemas potenciales. Hizo esto para todo. Y eso le hizo daño.

Para Bezos, las decisiones son "puertas de un solo sentido" o "puertas de dos sentidos" y la mayoría de ellas son de dos sentidos.

"Algunas decisiones son tan consecuentes, tan importantes, y tan difíciles de revertir que realmente son decisiones de una sola vía", dijo. "Entras por esa puerta; no vuelves. Y esas decisiones deben tomarse de manera muy deliberada, muy cuidadosa."

Pero la mayoría de las decisiones no son así, y desafortunadamente, Bezos cree que la mayoría de las empresas adoptan un proceso de toma de decisiones de "talla única", y eso ralentiza las cosas hasta el punto de la indecisión y el dolor. "Los gerentes terminan aplicando este proceso pesado para todas las decisiones", dijo.

Al dirigir un negocio, no puedes pensar demasiado en un problema. Tienes demasiadas cosas que hacer y demasiadas decisiones que tomar. Mi padre se atascaba en minucias, no queriendo cometer errores. Los buenos emprendedores no lo hacen. Los mejores pueden diferenciar entre decisiones de una puerta y de dos puertas y tomar las de dos puertas mucho más rápido.

Bezos ha hablado antes sobre el proceso de toma de decisiones en Amazon y dice que la mayoría de las decisiones se pueden tomar con solo el 70% de los datos porque "si esperas al 90%, en la mayoría de los casos, probablemente estés siendo lento".

"Discrepar y comprometerse es un principio realmente importante que ahorra muchas discusiones".

Es común discrepar. Pero si eres el propietario de un negocio o un líder, la mayoría de las decisiones generalmente terminan en tu escritorio. Bezos habló sobre cómo con frecuencia aprobaría una decisión, aunque no estuviera de acuerdo con ella. Lo hacía porque sus gerentes "tenían el oído más cerca del suelo" y podrían tener un ángulo mejor que él. Pero una vez que se toma esa decisión, está tomada. Bezos dice que no duda, no "dispara" ni dice "te lo dije". En cambio, se compromete a asegurarse de que las cosas funcionen.

"Ese es un comportamiento de compañero de equipo realmente importante", dijo.

He aprendido que a menos que me sienta sumamente apasionado por un tema o tenga algún tipo de conocimiento que otros no tienen, tomar una decisión, incluso si no estoy de acuerdo con la dirección, es mejor que no tomar ninguna decisión. Lo importante es tomar la decisión y luego comprometerse completamente con ella. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las decisiones son "de dos puertas" por lo que se pueden hacer ajustes.

Bezos dice que incluso es peor comprometerse.

"Lo bueno del compromiso es que es flexible y no consume mucha energía", explicó. "Sin embargo, no siempre lleva a la verdad. En temas como la altura del techo, donde la verdad es importante, no hay que recurrir al compromiso si podemos conocerla con certeza".