En una entrevista reciente, me pidieron que reflexionara sobre la última década de mi empresa, Cloud for Good, y que compartiera lo que habría cambiado a lo largo de mi viaje. Después de un breve momento de reflexión, me di cuenta de que solo había una respuesta verdadera: nada. No me malinterpreten, he tomado muchas decisiones que no funcionaron. He comenzado líneas de negocio que tuvieron que ser canceladas prematuramente, implementé procedimientos que tuve que descartar o revisar y también hice contrataciones equivocadas. Pero la verdad es que no veo estos momentos de adversidad como fracasos, son momentos de enseñanza y aprendizaje.

Mi empresa no estaría en la posición en la que está hoy si no fuera por estos errores, y sé que yo no sería la persona que soy sin esos baches en el camino.

Los pasos hacia el éxito

Poco después de que el equipo de la superestrella de la NBA, Giannis Antetokounmpo, los Milwaukee Bucks, fuera eliminado de los playoffs de 2023, un periodista le preguntó si veía la temporada como un fracaso. Al comenzar la temporada, los Bucks se proyectaron para ser uno de los principales contendientes para ganar el título, y el equipo entró en los playoffs como el principal favorito en la Conferencia Este. El Miami Heat derrotaría a los Bucks en la primera ronda de los playoffs, marcando solo la sexta vez en la historia de la NBA que un sembrado #8 derrotó a un sembrado #1. Dejando a un lado el precedente histórico y la importancia, Antetokounmpo se sorprendió con la pregunta.

"Cada año, trabajas para algo", dijo la estrella de la NBA. "No es un fracaso. Son pasos hacia el éxito".

Como emprendedores, conocemos todas las palabras de moda, la autoayuda y los términos de desarrollo empresarial asociados con esta mentalidad. "Falla hacia adelante", "Falla rápido, falla a menudo", etc. Es cierto que, para tener éxito, debemos estar abiertos a fracasar, pero debemos considerar estos términos con cuidado y comprender las posibles ramificaciones antes de fracasar por fracasar.

Como sugiere Antetokounmpo, la iteración es la clave para crecer y tener éxito de verdad. Encontrar el éxito requiere abrirse a la posibilidad del fracaso. Aún así, el concepto central de esta mentalidad es que se aprenderá de los errores, se otorgará perspectiva y nosotros, como emprendedores, estaremos mejor preparados para enfrentar nuestros desafíos con cada nuevo reto.

Sin embargo, es más fácil decir esto que hacerlo, así que permítanme compartir con ustedes algunas de las lecciones más importantes que he aprendido en mi viaje hacia el éxito.

Mantener una quilla uniforme

Soy un gran creyente en celebrar el éxito, pero también creo en la virtud de la humildad. De la misma manera que debemos reconocer el fracaso sin dejar que nos desmoralice, también debemos hacer lo mismo con el éxito y no dejar que las ganancias cortas se nos suban a la cabeza y nublen nuestro juicio. Al mantenerte humilde, puedes asegurarte de que los éxitos sean seguidos al reconocer adecuadamente el trabajo en equipo o el sacrificio que hizo posible ese éxito.

También se vuelve más fácil ver los fracasos o contratiempos como oportunidades de aprendizaje cuando tomas distancia y entiendes que los altibajos, las victorias y las derrotas, son parte del juego cíclico en el que participamos. No te deprimas si las cosas no salen según lo planeado. Simplemente averigua qué salió mal y haz el trabajo para establecer un mejor camino hacia adelante. Del mismo modo, no te engrandezcas después de algunas victorias, ya que el péndulo podría oscilar hacia el otro extremo antes de que te des cuenta.

Aceptar el cambio, esperar lo improbable

Mi experiencia se basa en el campo de la tecnología, que continuamente se está refinando y evolucionando. En mi línea de negocio, los que tienen éxito son los que están más preparados para la próxima actualización, o el próximo gran lanzamiento de producto, para llegar y alterar drásticamente las realidades de nuestra vida laboral diaria. Aunque la tecnología se mueve más rápido que muchas otras industrias, el hecho es que cada industria eventualmente eliminará a aquellos casados con las rutinas y las viejas formas de pensar.

El fracaso siempre debe precipitar el cambio. Cuando el fracaso llega, no te estás haciendo un favor si no buscas refinar o reinventar los procesos de pensamiento que le precedieron. Aceptar el cambio y comprender que lo inverosímil puede suceder y sucederá nos permite proteger nuestra salud mental y fomentar el desarrollo progresivo en nuestro pensamiento. A veces, lo mejor que podemos hacer es reflexionar sobre los cambios que no vimos venir para que cuando llegue la próxima ronda de aceleración, nuestros estados mentales estén mejor preparados para ajustarse en consecuencia.

Construye un equipo en el que puedas

Una de las maneras más rápidas de asegurar la destrucción es creer que tienes todas las respuestas. Aunque es cierto que los emprendedores deben tener la confianza en sí mismos y la autosuficiencia necesarias para forjar su propio camino, sería una tontería pensar que el éxito se encuentra de manera totalmente independiente. Las personas más exitosas tienen los equipos mejor construidos compuestos por diversos líderes de pensamiento sin miedo a decirte "no" o "tal vez haya una mejor manera de hacerlo".

Los equipos están ahí para ayudarte a filtrar ideas, proporcionar comentarios y ayudarte a crear nuevos caminos hacia adelante cuando el fracaso inevitablemente llega. Aprende a apreciar las sesiones de tormenta de ideas donde se lanzan 10, 50 y 100 ideas en busca de la ganadora. Prepárate para las reuniones que necesitarán de otra reunión y tal vez otra más después de eso. Las buenas ideas ganan cuando las personas adecuadas se reúnen alrededor de la mesa. Aquellos a quienes permitas entrar en tu círculo íntimo también habrán tenido sus fracasos, y serán los asesores de confianza a los que buscas porque han aprendido y crecido a partir de esos fracasos.

Comprende que los altibajos no deben distraerte de la consistencia diaria. El cambio es algo seguro para lo que vale la pena prepararse, y nadie realmente tiene éxito por sí solo. El fracaso suele venir de la mano de la ambición. Recuerda esto la próxima vez que el lanzamiento de un producto salga mal, una contratación prometedora resulte ser una mala opción o las proyecciones de ganancias de tu próximo trimestre se queden cortas.

Si estás diseñado para el largo plazo, el fracaso no te detendrá, pero manejarlo de la manera incorrecta podría hacerlo.