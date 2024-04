5 formas de pensar que impulsan el éxito emprendedor

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Como fundador en tres ocasiones, he tenido el privilegio de colaborar con muchos otros emprendedores y fundadores. Ya sea intercambiando ideas, compartiendo experiencias u ofreciendo orientación, mi vibrante red de emprendedores ha sido fundamental en mi crecimiento y éxito.

A través de estas relaciones, he observado que los emprendedores vienen en todas las formas; los emprendedores no encajan en un molde único. Algunos son muy detallistas y otros son muy creativos. Algunos son buenos con los números, y otros no. Algunos son reservados, mientras que otros son extrovertidos. Son jóvenes, mayores, educados y no educados. Provienen de una amplia variedad de entornos y experiencias. Si tuviera que describir la personalidad típica de un emprendedor exitoso, probablemente no podría hacerlo.

Sin embargo, he descubierto que todos los emprendedores exitosos tienen mentalidades similares. Lo que los une no es un tipo de personalidad compartida, sino más bien un modo de pensar compartido, creencias y comportamientos que los impulsan a tomar acción.

¿Cuáles son los modos de pensar de un emprendedor exitoso? Creo que hay cinco mentalidades distintas, pero relacionadas. Si eres emprendedor, probablemente las reconocerás. Si eres un aspirante a emprendedor, intenta buscarlas en ti mismo. Si no puedes encontrarlas, es posible que el camino emprendedor no sea para ti. Creo que son ingredientes necesarios para tener un negocio exitoso.

1. Los emprendedores se obsesionan

Cuando platicas con un emprendedor, habla sobre todo —si no es que exclusivamente— de su negocio. Todo lo piensan a través del prisma de su negocio. Piensan en él desde que sale el sol hasta que se oculta. Esta obsesión no es simplemente una fijación, sino una manifestación de su compromiso interno con cada aspecto de su empresa, desde la ideación hasta la ejecución, y se convierte en un rompecabezas que se esfuerzan incansablemente por resolver.

Encuentro que este enfoque intenso se deriva de su creencia de que su empresa no es solo un negocio; es una extensión de ellos mismos, un reflejo de su determinación y negativa a fracasar. Esto puede crear algunos problemas de equilibrio en la vida, pero su obsesión es una parte importante de lo que los hace exitosos.

2. Los emprendedores hacen malabares

Los emprendedores exitosos usan muchos sombreros. Si eso te resulta incómodo o extremadamente estresante, probablemente el emprendimiento no sea una buena opción de carrera para ti. Para un propietario de negocio, cada día trae un conjunto diferente de desafíos, ya sea supervisar operaciones, administrar finanzas, cultivar relaciones con clientes, hablar con proveedores o tratar con Hacienda o el gobierno.

Los emprendedores deben navegar hábilmente y de manera simultánea por varios aspectos de su negocio. Su capacidad para cambiar de marcha sin problemas, hacer malabares de manera efectiva y permanecer adaptables frente a desafíos en evolución es lo que los distingue. Prosperan con ello. Eso es en parte lo que los mantiene en marcha. De lo contrario, se aburrirían.

3. Los emprendedores se recuperan

Los emprendedores exitosos también poseen una resiliencia sin igual que les permite recuperarse rápidamente de los fracasos o adversidades. En lugar de ver los contratiempos como obstáculos, los ven como escalones hacia el crecimiento y el aprendizaje. Cuando se enfrentan a desafíos, los emprendedores muestran una notable capacidad para superar obstáculos. El fracaso no es un impedimento, sino un catalizador para la mejora.

Esta resiliencia permite a los emprendedores mantener su enfoque, determinación y optimismo incluso frente a probabilidades desalentadoras, asegurando que las adversidades sean simplemente contratiempos temporales en el camino hacia el éxito a largo plazo. Los emprendedores exitosos ven los contratiempos de manera diferente que la mayoría de las personas. Están hechos de teflón.

4. Los emprendedores saben hacer giros

Los emprendedores exitosos también sobresalen en el arte de pivotar, ajustando siempre sus estrategias y dirección en respuesta a la dinámica del mercado cambiante o desafíos inesperados. En lugar de estar casados con un plan rígido, permanecen ágiles, listos para aprovechar nuevas oportunidades o abordar necesidades emergentes. El pivotar requiere una intuición aguda y una conciencia de las tendencias del mercado, la retroalimentación del cliente y las capacidades internas, lo que permite a los emprendedores identificar cuándo es necesario un cambio de dirección.

Ya sea alterando ofertas de productos, refinando demografías objetivo o explorando nuevas fuentes de ingresos, los emprendedores son expertos en pivotar y muestran una disposición para abrazar el cambio. A veces, un emprendedor puede pivotar demasiado rápido o con demasiada frecuencia, pero también es lo que los mantiene a flote.

5. Los emprendedores aprenden

Finalmente, los emprendedores exitosos son aprendices voraces, buscando constantemente nuevos conocimientos y habilidades para alimentar su crecimiento e innovación. Su curiosidad insaciable los impulsa a explorar campos diversos, desde tecnología y marketing hasta liderazgo y finanzas. En lugar de descansar en los logros pasados, permanecen humildes y con la mente abierta, reconociendo que siempre hay más por descubrir y entender. Este amor por el aprendizaje no solo mantiene a los emprendedores por delante de la curva en un panorama en constante cambio, sino que también fomenta la creatividad y la adaptabilidad. Buscan activamente mentores, devoran libros, asisten a seminarios y abrazan nuevas experiencias como oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Si eres emprendedor, o si conoces a un emprendedor, es probable que reconozcas la obsesión que todo lo consume, la habilidad extraordinaria para hacer malabares, una resiliencia inquebrantable, la capacidad para ajustar estrategias y el deseo implacable de aprender. Estos son las motivaciones internas que encuentro en todo emprendedor exitoso.