¿Frescas o congeladas? Esa era la pregunta del millón que enfrentaba el restaurantero Danny Meyer después de una reseña abrasadora de The New York Times. El periódico local había criticado el creciente imperio Shake Shack de Meyer, entonces con cerca de 30 restaurantes, por usar papas fritas congeladas. Con el orgullo herido, Meyer cambió rápidamente a papas fritas frescas sin investigar a fondo la alternativa. Si lo hubiera hecho, podría haber descubierto que las papas fritas frescas deben freírse tres veces separadas, y el sabor y la calidad son inconsistentes. Un año después, la cadena de hamburguesas volvió a las papas fritas congeladas.

¿La moraleja? Meyer debería haber escuchado su instinto. A pesar de la reseña, las papas fritas congeladas de alta calidad estaban funcionando para los clientes. Ya conoces el dicho: si no está roto, no lo arregles. En segundo lugar, Meyer podría haber investigado más los datos y la propuesta de cambio comercial. Podría haberse dado cuenta de que no valía la pena cambiar a papás fresco, que su intuición había sido correcta desde un principio. Este es un ejemplo claro de por qué los líderes deberían prestar atención a los datos y a su instinto.

En los últimos años, ha habido un gran impulso hacia la toma de decisiones basada en datos. El autor y profesor de Wharton, Adam Grant, dijo a The Washington Post:

"Uno de mis grandes objetivos a nivel profesional es hacer que más líderes dejen de actuar por intuición y experiencia, y en su lugar sean impulsados por datos".

Pero en mis 18 años como CEO de Jotform, he descubierto que es fundamental sintonizarse con ambos. La clave está en saber cuándo profundizar en los datos y cuándo confiar más en la intuición. He aquí algunas estrategias que me han funcionado cuando se trata de tomar decisiones importantes.

Identifica el alcance de tus datos

Para los empresarios, la eficiencia resulta primordial para tomar decisiones y no verse frenados por el análisis paralizante. A veces, eso significa procesar rápidamente enormes cantidades de datos y determinar el mejor camino a seguir. Otras veces, significa reconocer que no existen o hay muy pocos datos y confiar casi por completo en la intuición.

Tomen como ejemplo a los inversores en startups en etapa inicial. Investigadores de Wharton y The Paul Merage School of Business examinaron qué evaluaban los inversores ángel experimentados al decidir si invertir o no en un emprendimiento en etapa inicial. Como explicaron los investigadores, los inversores en etapa inicial tienen datos tangibles limitados y con frecuencia no pueden evaluar las posibilidades de crecimiento del mercado. En cambio, estos inversores confían en su instinto y en si sienten química con el aspirante a empresario. En resumen, la intuición supera a los datos.

Por supuesto, la analogía no es perfecta. Los inversores ángel tienden a tener más capital disponible de lo que la mayoría de nosotros jamás consideraríamos arriesgar. Pero la lógica se mantiene. Como propietario de un negocio, a veces me encuentro con decisiones que no dependen de datos tangibles. Por ejemplo, si una posible contratación prosperará en nuestra cultura empresarial distintiva. Puedo mirar contrataciones pasadas y cómo les fue. Pero ciertos aspectos de las relaciones humanas están más allá del alcance de los datos. En esas situaciones, confío en mi intuición.

Identificar el alcance de los datos relevantes me ayuda a tomar decisiones de manera eficiente y segura.

Considera tu experiencia

Si ocasionalmente te sientes abrumado por la autoduda en la oficina, ten esperanza: no estás solo. Estudios indican que los adultos dudan de sí mismos en promedio seis veces al día y que las personas tienen las mayores dudas sobre sí mismas en relación con su vida laboral.

Cuando te enfrentes a decisiones importantes en el trabajo, es normal dudar de tu intuición. Pero en lugar de rumiar, intenta concentrarte en un factor objetivo: tu experiencia. En un artículo para Harvard Business Review, Connson Chou Locke explica que la intuición solo es útil en ciertas situaciones, y la condición más importante es la experiencia. Locke escribe que lleva unos diez años convertirse en un experto en cualquier dominio, y durante esos años, la repetición y la retroalimentación son esenciales.

Volviendo al ejemplo del inversor ángel, una de las razones por las que pueden confiar tanto en su intuición es que la mayoría de ellos tienen una amplia experiencia en inversiones específicas de tecnología. Como CEO de mi empresa durante casi dos décadas, puedo apoyarme en mi experiencia en muchos aspectos del negocio. Pero cuando se trata de nuevos horizontes, como las tecnologías emergentes, podría buscar más datos o recurrir a colegas expertos; otra razón más para comenzar a sumergirme en la inteligencia artificial de inmediato.

Aplica modelos mentales, hasta que no puedas

He escrito antes sobre los beneficios de los modelos mentales para la toma de decisiones efectivas. Cada modelo mental es como una lente para interpretar el mundo. Nuestros cerebros procesan enormes cantidades de datos diariamente. Los modelos mentales condensan la información en una forma que podemos organizar y entender. Para dar un ejemplo rápido: supongamos que estás considerando un cambio de trabajo y no estás seguro de si estarás más satisfecho con el nuevo empleo. Un modelo mental que puedes aplicar se llama "minimización del arrepentimiento", una herramienta para reformular tu pensamiento más allá del futuro inmediato y, en cambio, enfocarte en lo que será más beneficioso a largo plazo. ¿Te arrepentirás de esta decisión en cinco, diez, 20 años? Es una nueva forma de pensar sobre una elección.

Dicho esto, puede haber casos en los que analizar la situación utilizando un modelo mental no sea suficiente. Como explica Harvard Business Review, si estás tratando de diferenciarte de competidores que han seguido esos modelos mentales, el instinto puede ser la mejor opción. Por ejemplo, si los competidores han utilizado el pensamiento probabilístico para tomar una decisión determinada, es posible que desees sintonizar con la intuición, especialmente en situaciones no dictadas por factores racionales, como cuestiones de gusto, estética, viralidad. Tu instinto, informado por tu experiencia y perspectiva única, puede ser la única manera de destacar entre la multitud.

Reduce tus decisiones diarias

Finalmente, una de las estrategias más importantes para tomar mejores y más eficientes decisiones es reducir el número de decisiones que tomas cada día. Probablemente hayas oído hablar de la fatiga decisional: el agotamiento mental que sufrimos cuando nos enfrentamos a demasiadas decisiones. Es por eso que los empresarios eligen uniformes diarios, al estilo de Steve Jobs, o comen el mismo almuerzo todos los días. Un creciente cuerpo de investigación muestra que mientras más decisiones tomas, peor es la calidad de tus decisiones.

Una forma de eliminar una porción saludable de tus decisiones diarias es automatizar tu trabajo rutinario, las tareas manuales que tienden a absorber tiempo precioso. Para hacerlo, realiza una auditoría de tus tareas diarias, identifica los flujos de trabajo, una serie de pasos interconectados que producen un resultado, y busca herramientas para automatizar tantos pasos como sea posible. Recomiendo consultar sitios como G2 para identificar las mejores herramientas disponibles.

Cuando automatizas tantos pasos y tareas como sea posible, te quedará más ancho de banda para deliberar sobre las decisiones restantes. Tendrás más tiempo para analizar los datos y considerar tus opciones, incluyendo tus sentimientos instintivos sobre ellas.