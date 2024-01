Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

El síndrome del impostor bien podría ser la mayor epidemia que afecta tu vida. A nivel personal, profesional y en todos los aspectos intermedios, este síndrome no discrimina y se cierne sobre individuos de todas las edades y demografías, independientemente de sus credenciales y logros.

El síndrome del impostor es esa común sensación de duda personal, como si no fueras lo suficientemente inteligente, capaz o merecedor de tus logros. Te convence de que no eres lo suficiente, y ese simple hecho puede empujarte hacia un territorio peligroso para tu salud mental.

He sido emprendedora desde los 25 años. En ese momento, antes de haber experimentado todo lo que he vivido, no tenía temores, inseguridades duraderas ni preocupaciones. Era audaz y me sentía cómoda con el fracaso. Mientras más vieja me hacía, más predominaban esas voces en mi cabeza, diciéndome que no era lo suficientemente buena.

A mí, el síndrome del impostor me ha mantenido una y otra vez en el banquillo de mi propia vida. No fui a la escuela de negocios, no tengo un título de posgrado, mi último negocio no alcanzó los siete dígitos y mi trauma no es lo suficientemente significativo como para importar. Así sucesivamente, y cuando no le haces caso, grita como un incendio forestal que destruye una hermosa pradera. ¡Puf! Todo convertido en polvo.

Sé que debería de calmarme, pero apaciguar el ruido no es fácil. La buena noticia es que no estoy sola en esto, y tú tampoco. Muchos enfrentan el síndrome del impostor, incluso aquellos que aún no están listos para admitirlo. La autoduda se ha vuelto tan común como nuestra súplica por más autocuidado: este último, un amigo; el primero, un enemigo.

Así es que, mientras todos podríamos lamentarnos por nuestra abrumadora necesidad de validación externa, te invito a seguir un camino diferente. Dejemos de perseguir la validación externa y las recompensas de dopamina de las redes sociales. Enfoquemos nuestra energía en prácticas que inviten a la paz y la presencia genuina, en crear conexiones sólidas con lo que realmente importa.

No hay lugar para el síndrome del impostor si estás arraigado en el propósito, fluyendo en la práctica y rodeándote de personas que te levantan. El síndrome del impostor está, en su núcleo, arraigado en el miedo. Pero ¿y si el miedo solo fuera el valor que se está dando a conocer?

Ten fe, amigo. Ten fe en que has llegado hasta aquí porque has hecho lo suficiente. Ten fe porque eres suficiente. Una vez más para los que están sentados hasta atrás: ERES suficiente. Y ya que es más fácil decirlo que hacerlo, aquí van mis pequeñas perlas de sabiduría para mantener a raya el diálogo negativo contigo mismo, para que puedas emplear el coraje y la confianza para seguir adelante con más ligereza, paz y facilidad.

1. Sé consciente

A veces, la verdad duele, pero no llegamos a ninguna parte engañándonos a nosotros mismos. Cuando sientas que la negatividad se filtra, tómate un minuto para identificar qué está sucediendo. El ponerle nombre a una emoción o a una respuesta emocional reduce su poder sobre nuestra mente.

2. Acógelo

Un coach brillante y una hermosa amiga me compartieron esta práctica, y la he utilizado una y otra vez. Cuando llega el sentimiento, reconoce su presencia. Invítalo a tu vida como a un vecino que pasa por la calle. Saca una silla y pídele que se siente. Estar con el sentimiento nos permite saber que podemos superarlo. Respira profundamente, tal vez incómodamente, estando el presente. Y pídele amablemente que se vaya.

3. Deja de comparar

En otras palabras, ¡mantente en tu carril! Deja de mirar lo que los demás están haciendo y concéntrate en tus creaciones. Si hay algo que requiere de atención adicional, céntrate más en ti. No viniste a este mundo para ser como los demás, así que deja de medirte contra ellos. Estás avivando tendencias competitivas que no tienen cabida en tu mundo. Haz un esfuerzo consciente para tomar descansos de las redes sociales, pasar más tiempo tranquilo y tener suficiente tiempo para aclarar tus pensamientos. ¡Incluso podrías celebrar los éxitos de otras personas!

4. Abraza el crecimiento

Los pensamientos de ser menos o estar menos calificado podrían derivar de una sensación general de estancamiento. Todos nos quedamos atascados de vez en cuando, y es importante seguir desafiándonos a aprender y crecer. Si no lo hacemos, nos aburrimos, y cuando nos aburrimos, empezamos a desplazarnos. ¡Es una rueda de hámster la que nos metió en este lío mental! Así que esfuérzate por aprender, sigue interesado y, como resultado, siendo interesante.

Busqué conseguir mi certificado de instructora de yoga para entender por qué el yoga era una práctica poderosa. Lo hice por mí misma, para profundizar la conexión entre mi mente, mi cuerpo y mi alma. No sabía que me mudaría al sur de California y que a los cinco años de mi certificación tendría mi propio estudio. Estoy rodeado de voces que tienen miles de horas de preparación, han estado enseñando durante décadas y, para mí, encarnan plenamente el estilo de vida yóguico. En lugar de sentirme inferior, estoy agradecida de ofrecer estas voces a la comunidad y celebro sinceramente la oportunidad de aprender junto a individuos tan calificados.

5. Celebra las victorias

Honra tus éxitos, grandes o pequeños, a medida que llegan. Haz un esfuerzo consciente por darte palmaditas en la espalda cuando llegues a la clase de ejercicio a las 6 de la mañana, consigas un gran cliente, cierres un año de siete cifras o recibas reconocimiento externo. Nada de esto es fácil, así que date algo de gratitud cuando logres incluso lo que parece ser la cosa más pequeña en tu vida.

6. Toma riesgos

Mi frase favorita de todos los tiempos es esta: "La fortuna favorece a los valientes". Si no lo intentas, nunca lo sabrás. Recuerda que la reorientación es la protección de Dios. Cuando te dicen "no", te invito a escuchar "aún no". Pero la mayor lección es que debes exponerte. De la manera más auténtica, comparte tus dones con el mundo.

Comencé mi primer negocio cuando tenía 25 años. Dejé mi trabajo estable en una agencia de relaciones públicas en el centro de Chicago y acepté $1,000 dólares mensuales para apoyar a una organización sin fines de lucro por la que sentía una gran pasión. Al mes siguiente, dupliqué mi sueldo y traje a un nuevo cliente por la misma cantidad. Estaba fuera de mi alcance, pero aprendí haciendo las cosas. Nada hubiera sido posible si no me hubiera arriesgado. El fracaso es un maestro increíble, y todo es imposible si no lo intentas.

Lidiar con el síndrome del impostor puede ser abrumador, y mantener la salud mental puede parecer un trabajo de tiempo completo. Estos consejos y prácticas constantes de atención plena, como el yoga, la respiración y la meditación, ayudan a mantenerte alineado. Un día, una hora y un momento a la vez. Y recuerda, no estás solo. Aquí tienes una gran compañía; todos estamos en este viaje de vida juntos.

