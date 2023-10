Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

No hay una fórmula única para convertirse en un emprendedor exitoso, y ciertamente tampoco hay un camino preestablecido. El emprendimiento es un viaje lleno de inmensas oportunidades, pero también de grandes desafíos.

Mi camino para convertirme en fundador de una startup unicornio fue sinuoso. Crecí en Kentucky, en el corazón de Estados Unidos, criado por una madre soltera en una familia sindicalizada. Mi madre y mis abuelos, quienes ayudaron a criarme, me animaron a leer tanto como pudiera desde una edad temprana. Me sentí atraído por libros de negocios y motivacionales, que ayudaron a crear una mentalidad positiva y me proporcionaron una de las primeras visiones de los conceptos básicos del negocio.

Pude escalar la primera empresa que fundé hasta el estatus de unicornio, una startup de $1,000 millones de dólares. Solo el 0.1% de las empresas alcanzan este increíble hito. El viaje fue extremadamente gratificante, pero lleno de desafíos que afectan al emprendedor. Por eso, necesitas tener la mentalidad correcta al comenzar tu viaje, y como emprendedor, siempre debes buscar formas de mejorarte a ti mismo y a tu negocio.

Leer muchos libros desde una edad temprana me permitió ser autodidacta en los principios comunes que hacen que las personas tengan éxito en los negocios y me ayudó a soñar en grande al fundar mi empresa. Aquí hay cinco libros que me inspiraron y me prepararon para la emocionante aventura de escalar una startup desde una línea de crédito de $10,000 dólares hasta cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York.

'Piense y hágase rico' de Napoleon Hill

Publicado por primera vez en 1937, Piense y hágase rico es uno de los libros de autoayuda más influyentes de todos los tiempos. Andrew Carnegie se lo encargó al autor, Napoleon Hill, quien pasó más de 20 años estudiando a personas exitosas, incluyendo a Henry Ford, Thomas Edison y Alexander Graham Bell, entre otros. El libro describe 13 principios que pueden ayudarte a lograr riqueza y éxito, como tener un deseo ferviente, tener una actitud mental positiva y tomar medidas contundentes y determinadas hacia tus objetivos.

El libro proporciona valiosos conocimientos sobre la mentalidad de las personas exitosas y los principios que siguen. Este es el libro más importante que formó mi perspectiva sobre el éxito, y animo a todos a leer Piense y hágase rico. El mensaje de Hill es claro: el éxito es alcanzable para cualquier persona dispuesta a seguir estos principios.

'La magia de pensar en grande' de David J. Schwartz

Mi madre siempre me decía que "soñara en grande porque no cuesta". Si estás planeando tu futuro, no requieres de más esfuerzo soñar en grande. Este sigue siendo el consejo número uno que doy a los aspirantes a emprendedores.

En La magia de pensar en grande David Schwartz te enseña cómo pensar positivamente, establecer grandes metas y tomar acción. Te anima a creer en ti mismo y en tus habilidades, y a pensar fuera de la caja. El libro proporciona consejos prácticos y estrategias para ayudarte a superar el miedo y la duda, construir confianza y tener éxito.

'El poder del pensamiento positivo' de Norman Vincent Peale

El autor, Norman Vincent Peale, era un ministro que creía que la fe y el pensamiento positivo podían ayudar a las personas a superar la adversidad y alcanzar sus objetivos. Los emprendedores se encuentran con desafíos en cada paso al iniciar sus proyectos, y el libro puede ayudarte a superar la autoduda y eliminar cualquier negatividad para mantener una perspectiva saludable de la vida.

'El manantial' de Ayn Rand

El manantial es una novela que explora el concepto de individualismo y la importancia de seguir los propios valores y creencias. El protagonista del libro, Howard Roark, es un arquitecto que se niega a comprometer su visión artística, incluso frente a la oposición de la sociedad. La novela de Rand es un recordatorio de que el emprendimiento requiere coraje y convicción.

Mark Cuban dijo famosamente en una entrevista de 2006 con C-Span: "Lo tomo cuando necesito motivación, pero luego, si leo demasiado, obtengo demasiada motivación y me pongo demasiado nervioso, así que tengo que dejarlo".

'El primer billón es el más difícil' de T. Boone Pickens

El primer billón es el más difícil es una memoria de T. Boone Pickens, un titán de la industria y uno de los emprendedores más exitosos de Estados Unidos. El libro ofrece ideas sobre su filosofía empresarial y las estrategias que utilizó para construir su imperio. Pickens comparte sus experiencias y lecciones aprendidas, incluyendo sus fracasos y éxitos.

Tuve la suerte de conocer al legendario Boone Pickens. Debería servir como inspiración para todos los emprendedores. Se reinventó a lo largo de su carrera y perseveró sin importar el desafío.

Así como mi propio camino único me llevó al éxito, otros también pueden encontrar su propio camino mirando hacia adelante, inspirados por la sabiduría de quienes han pasado por experiencias similares. Con la mentalidad adecuada y un fuerte deseo de aprender, el mundo del emprendimiento no es solo una meta, sino una aventura que cambia la vida.