El impacto de la inteligencia artificial (IA) en la educación es un tema crucial en la actualidad, por lo que Bill Gates, cofundador de Microsoft, recomendó una lectura para quienes se interesen en esta área.

A través de su cuenta oficial de X, el multimillonario sugirió el libro Brave New Words: How AI Will Revolutionize Education (And Why That's a Good Thing) [Palabras nuevas y valientes: cómo la IA revolucionará la educación (y por qué eso es bueno)], escrito por Sal Khan, fundador de Khan Academy.

If you're passionate about education, you need to read this book. Sal offers a compelling vision for harnessing AI to expand opportunity for all. https://t.co/5QwCp1ar0G — Bill Gates (@BillGates) May 14, 2024

Este título, publicado recientemente en inglés, explora cómo los sistemas de IA pueden transformar la educación a nivel global.

Relacionado: El inmigrante que creó una startup de IA para enseñar inglés a su hija y los niños de todo el mundo

¿De qué se trata el libro que recomendó Bill Gates sobre IA?

El libro de Sal Khan explica el modo en que herramientas de inteligencia artificial, como Khanmigo (un chatbot de IA desarrollado por Khan Academy), pueden personalizar las lecciones y aliviar la carga de los docentes.

Khanmigo promete ser una solución para la tutoría personalizada, adaptándose a las necesidades individuales de los estudiantes y brindando apoyo educativo.

Bill Gates destacó que la tutoría con IA podría ser clave para cerrar la brecha educativa, especialmente para alumnos de bajos ingresos en países en desarrollo.

La implementación de Khanmigo ya ha alcanzado a más de 65,000 estudiantes; sin embargo, el sistema aún se encuentra en fase experimental.

"Si te apasiona la educación, necesitas leer este libro", afirmó Gates, quien destacó la visión de Sal Khan sobre el potencial de la IA para ampliar oportunidades educativas para todos.

Bill Gates resaltó que la integración de la IA en la educación no solo puede hacer que el aprendizaje sea más accesible, sino también más equitativo, brindando a cada estudiante la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.

El año pasado, Bill Gates publicó una carta sobre sus predicciones relacionadas con la IA, en la que destacó que esta tecnología podría comenzar a entregar contenido educativo adaptado al estilo de aprendizaje de cada estudiante.