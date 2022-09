AI Greenscreen: el filtro de TikTok que crea imágenes a partir de palabras utilizando la inteligencia artificial

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Hay que darle su crédito a TikTok: además de ser la red social que ha revolucionado el paisaje y forzado a sus competidores a evolucionar, constantemente está innovando e incorporando nuevas y originales funcionalidades a la plataforma.

picture alliance | Getty Images

Los generadores de imágenes impulsados por la inteligencia artificial como DALL-E, DALL-E 2 e IMAGEN de Google han llamado la atención de los usuarios y cada vez son más los que experimentan con ellas. Estas poderosas herramientas digitales son capaces de crear arte a partir de una frase o una palabra, haciendo un análisis semántico y consultando la información que tienen en torno al aspecto de cada término.

La red social china ha lanzado un filtro con una funcionalidad similar que permite crear imágenes a partir de texto que pueden servir como fondo para los videos de los usuarios. El filtro lleva el nombre de AI Greenscreen (en español pantalla verde de inteligencia artificial) y lo encontrarás en la misma sección en donde están todos los filtros de la aplicación.

Aunque el resultado de las imágenes no es fotorrealista como las de DALL-E y más bien presenta diseños abstractos con ciertos toques de realidad, el filtro es una gran opción para crear fondos originales y distintos para tus videos. Una posible razón por la que las imágenes de AI Greenscreen son abstractas es el asegurarse de que nadie utilizará el filtro para crear contenido que viole las reglas de uso de la red social (no desnudos, no imágenes violentas).

Aunque el nivel de detalle de este filtro de TikTok no la pone al nivel de DALL-E, por ejemplo, la red social una vez más se adelanta a sus competidores y les permite a sus usuarios experimentar con una tecnología que aparentemente llegó para quedarse y que las empresas y agencias de contenido digital ya utilizan para crear sus campañas.