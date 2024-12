World Labs, una startup unicornio de inteligencia artificial (IA) valorada en más de $1,000 millones de dólares, presentó el lunes un nuevo sistema capaz de transformar cualquier imagen en un mundo en 3D.

World Labs escribió en un hilo en X que su nueva IA funciona tomando una imagen, aproximando la geometría 3D y llenando la escena para que haya más detalles que explorar. La inteligencia artificial se adapta a diferentes escenas y estilos artísticos.

El resultado es completamente interactivo, por lo que los espectadores pueden ver las escenas en 3D como si estuvieran dentro de ellas, con una cámara movible. Pueden hacer zoom y desplazarse por el espacio.

"La mayoría de las herramientas de GenAI crean contenido 2D, como imágenes o videos", explicó World Labs en una entrada de blog. "Generar en 3D mejora el control y la consistencia. Esto cambiará la forma en que hacemos películas, videojuegos, simuladores y otras manifestaciones digitales de nuestro mundo físico."

We've been busy building an AI system to generate 3D worlds from a single image. Check out some early results on our site, where you can interact with our scenes directly in the browser!https://t.co/ASD6ZHMwxI



1/n pic.twitter.com/tuvGXHmepP — World Labs (@theworldlabs) December 2, 2024

Aunque World Labs no es la primera en explorar esta área, según TechCrunch sí es la primera en hacer que sus mundos 3D sean explorables. Los espectadores pueden interactuar con las escenas creadas por la IA en el sitio web de World Labs desde un navegador web.

En una demostración, World Labs lleva a los espectadores a la pintura Nighthawks que Edward Hopper terminó en 1942. Con un par de clics, los espectadores pueden moverse libremente dentro del mundo creado por la pintura.

We also had some fun peeking into the worlds behind a few creative masterpieces, like the neighborhood surrounding the diner in Edward Hopper's iconic painting Nighthawks.



6/n pic.twitter.com/QSTDnZfkwb — World Labs (@theworldlabs) December 2, 2024

En otra demostración, el creador de contenido y animador Eric Solorio muestra cómo usa la tecnología para generar rápidamente entornos y escenas en 3D.

"El proceso fue muy rápido y fácil", afirma Solorio. "Algo que antes era imposible, con este nivel de precisión."

@8bit_e shows how our models fill a gap in his creative workflow, making it easy to stage characters within scenes and direct precise camera movements.



8/n pic.twitter.com/AIbhFtXU1B — World Labs (@theworldlabs) December 2, 2024

World Labs dice que las imágenes generadas por IA también pueden usarse como base para espacios 3D, y todo el proceso de crear un mundo en tres dimensiones, desde la imagen hasta el mundo mismo, puede ser generado por la inteligencia artificial.

Aunque estas demostraciones son una "vista previa temprana" de lo que su tecnología es capaz de hacer, según la empresa, el equipo está trabajando para lograr que los mundos generados por la herramienta sean más grandes y fieles a su forma original. La empresa espera tener listo su primer producto para el próximo año.