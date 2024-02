En mi teléfono tengo miles de fotos, pero ninguna es digna de LinkedIn. Las selfies y las fotos grupales pueden ser una buena manera de recordar un momento, pero a la hora de mostrar a mi mejor yo profesional, resultan demasiado casuales.

Aquí es en donde entra la inteligencia artificial. Los generadores de retratos IA más nuevos prometen fotografías listas para el mundo laboral con un mínimo esfuerzo, ensambladas a partir de selfies que probablemente tengas a la mano.

Pero navegar por este espacio puede ser confuso, y es difícil saber qué servicios realmente funcionan, sobre todo porque cada vez con mayor frecuencia te piden dinero por adelantado, antes de que siquiera puedas ver las fotos. Me dediqué a investigar estos servicios para que tú no tengas que hacerlo.

Analicé tres distintos generadores de imágenes de perfil de IA para determinar cuál funcionaba mejor, desde un servicio gratuito hasta dos de pago con diferentes precios. Como referencia, aquí comparto algunas de las selfies que subí a las tres plataformas.

Aunque ninguno de los generadores de IA coincidió exactamente con mi apariencia en diferentes contextos, uno se acercó bastante.

FastShot AI

Este generador de retratos creó la imagen menos reconocible, pero al menos no tuve que pagar por ella.

FastShot AI le pide al usuario que cargue solo una imagen y devuelve un retrato en segundos. Los primeros dos retratos son gratuitos. El problema es que el retrato no se parece en nada a mí.

Este generador IA tiene menos de 500 usuarios y a la fecha ha generado menos de 2,500 retratos. Es una introducción gratuita a los retratos IA, pero de ninguna manera es el mejor.

Cuando revisé las políticas de privacidad, noté la siguiente frase: "Las imágenes de usuarios gratuitos son públicas, mientras que las representaciones de usuarios que compran una suscripción son privadas". Así es que, usuarios gratuitos preocupados por la privacidad de los datos, tengan cuidado.

Momo

Momo es el generador de retratos de inteligencia artificial más experimental que probé. Después de crear un perfil de IA en la aplicación iOS, descubrí que podía solicitar imágenes en diversos temas, como LinkedIn, tatuajes, transformaciones relacionadas con las décadas, moda, trabajos soñados y viajes. Al usar el tema de LinkedIn, podía optar individualmente por fotos con traje, en una oficina, sobre un fondo negro, sobre un fondo blanco y más. El sitio web de Momo afirma que su servicio es "preferido por millones".

Solicité fotos con traje y fotos de negocios. Estas son las que Momo generó:

También pedí una transformación de década de 1940 y esta fue una de las seis imágenes que la aplicación creó:

Antes de poder generar cualquier cosa, tuve que seleccionar un plan semanal o anual con un precio de $6.99 dólares por semana o $39.99 dólares por año. En mi opinión el servicio no vale la pena porque las imágenes no se parecían lo suficiente a mí. Representaban a una Sherins de universos alternativos que eran divertidas, pero que no pasaron la prueba de LinkedIn.

Aragon AI

Aragon AI hizo las preguntas más profundas sobre el color del cabello y los ojos, la etnia y el rango de edad antes de generar retratos. El servicio requería un mínimo de seis selfies tomadas en diferentes días, sin espejos ni fotos grupales. Cuando subí mis imágenes, Aragon AI me dijo cuáles pasaron el control de calidad y cuáles debían ser reemplazadas.

El paquete inicial incluía 20 retratos con cinco atuendos y fondos creados dentro de un margen de una hora por $35 dólares. El paquete básico incluía 40 retratos y 25 atuendos dentro de un margen de 30 minutos por $45 dólares y el paquete premium 100 retratos con 50 atuendos dentro de un margen 30 minutos por $79 dólares.

Como referencia, las fotos profesionales de perfil suelen costar entre $300 y $700 dólares en la ciudad de Nueva York por 30 minutos con un fotógrafo y un solo look. Por supuesto, las sesiones en persona ofrecen mayor versatilidad y un toque humano con la edición.

Opté por el paquete básico, y Aragon AI actualizó gratuitamente mi plan al premium. Así que después de 30 minutos, tenía 100 retratos en alta definición esperándome. Aquí te comparto dos de ellos:

Este servicio fue el que mejor desempeñó tuvo, pues se fijó en los pequeños detalles, hasta la forma de las gafas que llevo. No es perfecto, pero es el que más se acerca. Aragon AI parece tener una amplia experiencia en la generación de imágenes, con más de 15 millones creadas.

El ganador

Al final del día, Aragon AI fue la herramienta que más magia hizo con los retratos de inteligencia artificial, pero su resultado aún no está a la altura de una foto de perfil de LinkedIn. El modelo de pago por adelantado que aplican Momo y Aragon AI me parece desagradable porque el resultado final de ambos generadores es inutilizable. Las imágenes no justificaban el costo.

Por ahora me quedo con los fotógrafos humanos para un retrato profesional.