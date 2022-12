AquaDom, el acuario cilíndrico de agua salada más grande del mundo, se revienta en un hotel de Berlín

El AquaDom, un inmenso acuario cilíndrico de agua salada situado dentro del hotel Radisson Collection de Berlín, se reventó súbitamente a mitad de la noche. Más de un millón de litros de agua salada y 1,500 especímenes de peces tropicales se derramaron sobre el lobby del hotel para después salir a la calle y perderse entre las coladeras mientras la mayoría de los huéspedes dormía. El mobiliario del hotel y de los comercios aledaños también fue dañado y dos personas resultaron heridas por el incidente sucedido a las 5.45 de la mañana (horario local).

Algunos peces que estaban en estanques laterales al gigantesco depósito pudieron ser salvados y ya han sido trasladados a otros acuarios. Los huéspedes que se encontraban en el hotel han sido reubicados, pues los daños al lobby son graves y el inmueble se encuentra sin electricidad.

Diversos usuarios de Twitter alojados en el hotel han subido la imagen del desastre a sus redes en las que se puede observar el cilindro vacío encima del lobby destruido.

For context….was admiring the fish and divers just last night! #radisson #radissonblu #hotel #aquadom #aquarium pic.twitter.com/V8vMvUm5F5