Twitter comenzará a mostrarte tuits de cuentas y usuarios a los que no sigues

Los cambios siguen en Twitter y esta se vez se trata de uno que sí percibiremos los usuarios.

@TwitterSupport, una de las cuentas oficiales de la empresa, publicó un tuit que anticipa que habrá un cambio en el tipo de contenido que vemos en nuestro feed: "Queremos asegurarnos de que todos en Twitter vean el mejor contenido en la plataforma, por lo que estamos ampliando las recomendaciones a todos los usuarios, incluidos aquellos que pueden no haberlas visto en el pasado".

We want to ensure everyone on Twitter sees the best content on the platform, so we're expanding recommendations to all users, including those who may not have seen them in the past.



You can learn more about them, and how to best control your experience: https://t.co/ekYWf57JSc