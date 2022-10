¿Contrató Mark Zuckerberg una pelea de la UFC como evento privado?

Hace tres semanas Mark Zuckerberg publicó un post en su cuenta de Instagram en el que se le puede ver entrenando artes marciales mixtas al lado de Kahi Wu, una de las nuevas estrellas del Ultimate Fighting Championship (UFC).

En el video se observa a Zuckerberg emocionado mientras ataca y se defiende con agilidad.

Durante su participación en el podcast de Lex Fridman, Zuckerberg habló de su pasión por las artes marciales y confesó que había comenzado a practicar Jiu Jitsu, el arte marcial de Brasil. Si uno revisa las cuentas a las que el ejecutivo sigue en sus perfiles de redes sociales, puede encontrar nombres de diversos luchadores como Gordon Ryan y Fernando Faria. La afición del ejecutivo por las artes marciales es evidente.

Luego de que Dana White, presidente de la UFC, confirmara en una conferencia de prensa que la pelea inaugural de la UFC Fight Night entre la china Yan Xiaonan y la brasileña Mackenzie Dern se realizaría a puerta cerrada (sin fanáticos ni medios de comunicación), Dern comentó que había escuchado que Zuckerberg estaría ahí y que de hecho había rentado el evento para volverlo privado.

La noticia se dio casi al mismo tiempo que Zuckerberg anunció el cese de contrataciones y la reestructuración de algunas áreas de Meta con el objetivo de reducir costos y hacer frente a su situación actual.

Tras las declaraciones de Dern el mismo White la desmintió y aclaró que Mark Zuckerberg no alquiló el Instituto Apex, lugar en el que se realizará la pelea. El director de la UFC publicó un tuit en el que se lee: "Mark Zuckerberg NO alquiló el UFC Apex. Eso es una mierda total".

Sin embargo, el directivo no explicó por qué razón la pelea se llevará a cabo a puerta cerrada y sin la presencia de los medios de comunicación.

Mackenzie Dern wanted a main event with a crowd instead it's this:#UFCVegas61 pic.twitter.com/Bkw7YEBop0