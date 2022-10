Decepción: el video de las piernas ágiles en el metaverso de Zuckerberg no es real

El anuncio se hizo con bombo y platillo: durante el evento Meta Connect celebrado a principios de esta semana, Mark Zuckerberg reveló que una de las peticiones recurrentes de su metaverso, Horizon Worlds, finalmente había sido atendida.

El fundador de Facebook explicó que los avatares del mundo virtual finalmente contarán con piernas. Hasta ahora los personajes que habitan el metaverso no son más que torsos parlantes con un aspecto demasiado caricaturizado que ha sido criticado en múltiples ocasiones. Pero hace un par de días Mark Zuckerberg presentó un video en el que presume las extremidades inferiores de su avatar haciéndolo saltar y explicó: "En serio, las piernas son difíciles, es por eso que otros sistemas de realidad virtual tampoco las tienen".

Pero dicen que no todo es lo que parece. El periodista e influencer en temas de tecnología, Ian Hamilton, publicó un artículo en el sitio Upload, en el que explica que lo que vimos en realidad no es un video de la funcionalidad real de las piernas de los avatares, sino que uno creado especialmente para la presentación utilizando la técnica de captura de movimiento (motion capture).

Exactly how much do people trust Meta's AI-based systems to guess the body movements of the friends we meet in VR? https://t.co/9fldEOQtz2