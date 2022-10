Despiden a un barista de Starbucks por usar un pin para prevenir el suicidio

Un organizador sindical y barista, que trabajaba en una sucursal de Starbucks, en Buffalo, Nueva York, dio a conocer que la empresa lo despidió por rechazar quitarse un pin para generar consciencia sobre la salud mental, mismo que utilizaba en honor a un compañero que se quitó la vida a principios del 2022.

De acuerdo con un reportaje publicado por Bloomberg, Will Westlake trabajaba en uno de los locales que solicitó sindicalizarse y explicó que la gerencia lo regresó a su casa en por los menos doce ocasiones por supuestamente no cumplir con el código de vestimenta de la compañía.

Aseveró que lo anterior se debe a que no se quiso quitarse un botón que tenía escrita la frase "No estás solo" y la dirección de la página web de la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio (AFSP).

Westlake indicó que tanto él como sus compañeros de la sucursal comenzaron a utilizar insignias con el objetivo de prevenir suicidios, debido a lo sucedido con su colega.

El hombre agregó que los demás se sintieron trabajadores se sintieron amedrentados, por lo que decidieron dejar de usar los pins. Él no lo hizo y por lo tanto fue despedido.

A través de su cuenta de Twitter, Will Westlake acusó a Starbucks de tratar con crueldad a sus empleados.

Still angry at how cruel Starbucks has been to one of the kindest baristas I know. For anyone who thinks @wowestlake wasn't specifically targeted, I wore my apron like this to a 1-on-1 meeting w my district manager & for MONTHS after. I wasn't told it's not in dress code once. https://t.co/MY8z05acp0 pic.twitter.com/sEQSMkLa5d