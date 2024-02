Elon Musk prometió intervenir en una disputa entre Tesla y una pastelería, ubicada en California, Estados Unidos.

De acuerdo con The Guardian, el negocio, conocido como Giving Pies, ubicado en Willow Glen, barrio de San José, recibió un pedido muy grande por parte de la compañía de autos eléctricos.

Voahangy Rasetarinera, propietaria de la panadería, relató cómo Tesla le hizo un pedido de 2,000 mini pasteles para el día de San Valentín.

La mujer explicó que, a pesar de sus intentos por contactar a la empresa para coordinar el pago de un anticipo, las respuestas fueron escasas.

Finalmente, cuando Tesla se comunicó con ella, en lugar de saldar la deuda pendiente, solicitó duplicar el pedido a 4,000 pasteles. A pesar de las dificultades que implicaba, la emprendedora se mostró lista y dispuesta a cumplir con el nuevo pedido.

Cuando la mujer volvió a presionar a la empresa solicitando el pago del anticipo, Tesla decidió cancelar el pedido, dejando a Giving Pies en una complicada situación financiera.

"Mis esperanzas se hicieron añicos cuando recibí un mensaje de texto, informando casualmente que el plan había cambiado y que Tesla ya no necesitaría el pedido", explicó la dueña de la panadería, en la cuenta de Instagram de su negocio.

La propietaria expresó su preocupación por el futuro de su pequeño negocio, tras haber invertido en recursos para poder cumplir con el encargo de Tesla.

"Este abrupto cambio me dejó aturdida al darme cuenta del alcance del impacto en mi pequeña empresa. Había invertido tiempo, recursos y esfuerzo basándome en las garantías de Tesla, solo para quedarme en la ruina", agregó.

Ante la viralización del caso y los múltiples comentarios de usuarios en redes sociales, Elon Musk respondió a la mujer el pasado 23 de febrero aclarando que apenas se venía enterando del caso y asegurando que "hará las cosas bien" con la panadería.

El empresario cerró escribiendo: "Las personas siempre deberían poder confiar en que Tesla haga su mejor esfuerzo".

Just hearing about this. Will make things good with the bakery.



People should always be able to count on Tesla trying its best.