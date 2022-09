Disney + lanza en Estados Unidos un plan de suscripción con publicidad que costará lo mismo que el plan básico actual

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Disney + ha dado a conocer que a finales de este año lanzará una suscripción de bajo costo a su servicio de streaming que contará con la presencia de anuncios publicitarios.

A partir del 8 de diciembre esta modalidad estará disponible para los usuarios del servicio en Estados Unidos a un costo de $7.99 dólares mensuales; actualmente en plan básico tiene el mismo costo ($7.99 dólares) y no cuenta con anuncios. El nuevo plan llevará el nombre de Disney + Basic; además, Disney + ofrecerá a sus suscriptores una versión sin anuncios (llamada Disney + Premium) a un precio de $10.99 dólares por mes.

La empresa ya había anunciado la llegada del plan con publicidad, aunque en ese momento no dio mayores detalles. Lo que todos suponíamos es que costaría menos que el actual plan que no contiene anuncios. Al incrementar el precio del plan sin anuncios Disney puede argumentar que el plan básico con publicidad es más económico que el premium, aunque el usuario no percibirá un ahorro en su bolsillo y tendrá que convivir con la publicidad durante el streaming de sus series y películas. El pago anual no estará disponible para la suscripción con anuncios, pero sí para Disney + Premium (pasará de $79.99 a $109.99 dólares por año).

En mayo pasado Disney explicó que la publicidad no excederá los cuatro minutos por cada hora de streaming, por lo que, en teoría, será poco invasiva. Por el momento no hay mayores detalles sobre la manera y formatos en que los comerciales serán desplegados.

De inicio esta modalidad de suscripción estará disponible solo en Estados Unidos, aunque la compañía tiene la intención de lanzarla al mercado europeo en 2023 y en el resto de los territorios en 2024.

En México, por ahora, el costo del servicio permanece en $159 pesos mensuales.