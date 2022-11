Elon Musk lleva un disfraz de $7,500 dólares a la fiesta de Halloween de Heidi Klum y llega acompañado por su madre

Este Halloween Elon Musk llegó listo para pintar la ciudad de rojo.

El multimillonario, que acaba de cerrar su tan esperado acuerdo para comprar Twitter, celebró Halloween en la fiesta anual de Heidi Klum en la ciudad de Nueva York el lunes por la noche acompañado por su madre, Maye Musk.

El fundador de Tesla y SpaceX se presentó a la fiesta con un chaleco antibalas negro y rojo. Su disfraz se llama "Devil's Champion – Leather Armor Set (Campeón del Diablo – Set de armadura" de cuero)" y se puede comprar en Abracadabra, la legendaria tienda de disfraces de Nueva York por la friolera de $7,500 dólares, según el sitio web de la tienda. Sin embargo, el disfraz también se puede alquilar por $1,000 dólares.

Musk mostró su lujoso disfraz en su cuenta de Twitter y posó al lado con su madre, quien iba vestida con un largo abrigo de cuero negro. Maye Musk identificó a la segunda mujer en la foto como Brooke Wall, fundadora y CEO de la compañía de gestión The Wall Group.

Aunque la pareja fue fotografiada divirtiéndose en la alfombra roja, el traje de Musk generó varias críticas en línea.

El usuario Christopher Green escribió: "Elon Musk está literalmente adornado en rojo como el diablo, tiene a Satanás estampado en su pecho y una cruz de sacrilegio al revés en su pecho. Este tipo es literalmente la bestia del Anticristo y todos sabemos quién es el pomposo".

Elon Musk is literally adorned in Red like the devil, has Satan emblazed on his Chest and a sacrilege upside down cross on his chest. This guy is literally the Anti-Christ beast and we all know who is the pompous one #Halloween #ELONMUSK https://t.co/ZCcXcCcCmJ