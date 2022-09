La madre de Elon Musk dice que tiene que dormir en el garage de la casa cuando va a visitarlo

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Maye Musk, la madre de Elon Musk, concedió recientemente una entrevista al diario británico The Times en la que confesó que cuando visita a su hijo en Texas, a veces le toca dormir en el garage de su casa. Contrario a lo que uno pudiera imaginar, el hombre más rico del mundo no posee una gran mansión y según lo que dijo en una TED Talk que dio en abril de este, no es dueño de una casa y más bien suele quedarse con amigos cuando sale de viaje.

Dimitrios Kambouris | Getty Images

Maye, una modelo y activista de 74 años, confirmó esta versión, además de agregar que su hijo no está interesado en acumular posesiones. La casa en donde vive Elon está muy cerca de la central de SpaceX en Boca Chica, Texas y se trata de una casa modular con valor estimado de $50,000 dólares (aproximadamente $1 millón de pesos). La mujer explicó: "No hay manera de tener una casa elegante cerca de una base de cohetes".

En la entrevista, la mujer también habla de lo compleja que fue la época después de separarse de Errol, el padre de Elon y a quien describió como "un ser humano terrible". Después de la separación vino una época compleja de incertidumbre económica: "Durante mucho tiempo después de dejar mi matrimonio, tuve un dolor en el intestino. Estaba tan aterrorizada por no poder alimentar a mis hijos". Maye Musk explica que no celebró sus 50 años porque no tenía dinero para organizar una fiesta.

Sin embargo, Zip2, el emprendimiento de Elon y su hermano Kimbal, comenzó a cambiar esa historia. Hoy Elon Musk es el hombre más rico del mundo con una fortuna estimada en $219 mil millones de dólares; su hermano Kimbal, dueño de tres distintas empresas de alimentos, tiene una fortuna de $700 millones de dólares.

a. En mayo de este año los dos acudieron juntos a la Met Gala y, a diferencia de su padre —quien recientemente declaró no sentirse orgulloso de su hijo —, siempre lo apoya y habla bien de él… aunque tenga que dormir en le garage de su casa.