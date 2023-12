Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Aunque la pandemia ha disminuido, el ambiente de incertidumbre persiste y cientos de líderes y los miembros de sus equipos sienten su presión.

Una parte significativa de los trabajadores se preocupan todos los días por lo que viene, al igual que sus líderes. A nivel macro, el mundo es ruidoso e incierto: los vientos económicos adversos, la desconfianza en los medios y el agotamiento post COVID-19 crean una mezcla perfecta para la confusión sobre qué hacer cuando se siente el riesgo con cada paso.

Sin embargo, al aceptar y —con práctica— abrazar la incertidumbre, los líderes pueden obtener claridad, incrementar la innovación y asegurar un crecimiento sostenible para sus empresas. Con la incertidumbre económica en aumento (cosa que probablemente continuará), navegar por la incertidumbre se ha convertido en una de las habilidades de liderazgo más importantes del siglo XXI.

Estas tres estrategias pueden ayudarte a transformar estos tiempos sin precedentes en acciones sin precedentes.

1. Replantear el cambio

Para enfrentar la incertidumbre, debes comenzar a replantearla como una oportunidad. Para los líderes, la multiplicación rápida de lo desconocido aumenta la presión para reconstruir y reimaginar sus negocios. Aunque el viaje desde la incertidumbre hasta la claridad es formidable, abordar los desafíos con una mirada de oportunidad conduce a una mayor y mejor innovación.

Como parte de mi investigación, hablé con líderes en expertos en gafas Oakley. Me contaron que durante la pandemia la empresa pasó de fabricar lentes de sol a equipos médicos de protección para los ojos. Esta transición provocó un cambio en el proceso de desarrollo de productos, pasando de uno secuencial a un enfoque simultáneo u operado en paralelo. Al enfocarse en las necesidades del cliente y emplear una mentalidad flexible, tomaron medidas decisivas y abordaron rápidamente las necesidades urgentes en el cuidado de la salud, a pesar de restricciones considerables (en este caso, el tiempo). La investigación actual sugiere que adoptar una mentalidad orientada a identificar oportunidades, junto con el manejo de restricciones, puede ayudar a superar la incertidumbre y a estimular la innovación.

Cuando te enfrentes a la incertidumbre, enfócate en las oportunidades y pregúntate a ti mismo y a tus equipos: ¿cuál es tu camino hacia el mayor impacto? En otras palabras, ¿cuál es la única cosa que puedes hacer que tendrá el mayor impacto en aquellos a quienes sirves? Esa simple pregunta impulsará la claridad y el enfoque.

2. Simplifica

Cuando la gente me cuestiona en torno a la pregunta más común que me hacen los líderes, lo que suelo decir es: "¿Cómo cambio sin realmente cambiar?"

Aunque esto no es totalmente cierto, sí es el trasfondo de muchas conversaciones. Y no es porque estos líderes no sean inteligentes, sino porque los mecanismos del cambio cultural y organizativo son complejos y matizados. Simplemente es abrumador.

Recientemente, dirigí una sesión de liderazgo para 40 altos ejecutivos de diferentes industrias. Todos ellos estuvieron de acuerdo en que se sienten solos y muchos insinuaron que no pueden compartir su propia falta de claridad con sus subordinados directos. Este aislamiento y abrumación dificulta a los líderes anticipar y mitigar el cambio. Me dijeron que suelen recurrir a enfoques tradicionales, aunque saben que se necesita de un nuevo camino hacia adelante. No están solos.

Un enfoque en la simplicidad puede ayudar. La simplicidad consiste en centrarse en las cosas correctas en lugar de hacer las cosas bien. Se trata de enfocarse en fundamentos, como las necesidades del cliente, y preguntas simples pero poderosas, como "¿qué necesitan?" que te ayudan a llegar al núcleo de un problema para asegurarte de que estás resolviendo el correcto. "Mantenerlo simple" significa enfocarse en las oportunidades de crecimiento más sólidas y tener el coraje de deshacerse de esfuerzos que no mueven la aguja.

Una organización Fortune 50 con la que trabajamos nos dijo que salieron de una reciente reunión de liderazgo con 500 prioridades. Comprensiblemente, esto llevó a confusión y abrumación tanto para los líderes como para los equipos. Les ayudamos a corregir el rumbo sacando las prioridades estrechamente conectadas a los pilares estratégicos y luego nombrando las cinco principales. Este ejercicio generó algo de incomodidad e incluso resistencia, pero también llevó a una tremenda claridad.

Tú puedes hacer lo mismo. ¿Cuáles son tus cinco principales prioridades? ¿Están estrechamente conectadas con tu estrategia central? Si no es así, empieza de nuevo. Una vez que definas tus cinco principales prioridades, comunícalas a tu equipo con frecuencia y más seguido de lo que crees que lo necesitas (por ejemplo, en cada reunión general, en las reuniones de equipo, sesiones individuales y más). Esta claridad cristalina reducirá la abrumación para los miembros de tu equipo y les permitirá canalizar sus talentos y energía en trabajos de mayor impacto.

3. Mantén la persistencia

Para aquellos con experiencia en entornos corporativos amplios y con abundantes recursos, suele existir una tendencia a utilizar esos recursos (como el presupuesto o el personal) como primera opción para solucionar problemas. Sin embargo, mi investigación durante 15 años ha demostrado que las restricciones pueden ayudar a navegar la incertidumbre. ¿Cómo? Al activar la creatividad e ingenio y confiar en los recursos existentes en lugar de esperar recursos adicionales para comenzar.

Un énfasis en la experimentación constante a pequeña escala ayuda a los equipos a mantenerse enfocados y los alienta a tomar una serie de pequeñas acciones que, en conjunto, tienen un impacto significativo. Estas pequeñas acciones permiten el aprendizaje y los cambios rápidos que un entorno incierto demanda. La química orgánica, Balanda Atis, de L'Oreal tuvo la corazonada de que las personas de color en todo el mundo valorarían una base (un cosmético aplicado en la piel para crear una apariencia más uniforme) que se ajustara mejor a su tono de piel. Los productos en el mercado en ese momento hacían que la piel con tonos más profundos pareciera ceniza en lugar de lucir natural. Cuando compartió este problema con el liderazgo en L'Oreal, no le dieron un gran presupuesto ni equipo, aunque confiaron en ella y le dieron luz verde.

Atis pasó a la acción. Involucró a colegas con habilidades complementarias que también se sentían apasionados por el problema. Aprovechó recursos existentes como el espacio del laboratorio y se unió a roadshows ya programados para obtener comentarios directos de los clientes. Eventualmente, Atis empezó de cero y logró un éxito de ventas global para L'Oreal.

Es natural sentirse abrumado durante épocas de cambio constante y, a su vez, gravitar hacia nuestras zonas de confort. Pero la incertidumbre está aquí para quedarse y cuando practiques reinterpretarla como una oportunidad y encuentres el éxito a través de la aplicación de las estrategias anteriores, te sentirás seguro sobre cómo navegar lo que venga después — en los negocios y más allá.