El autor Neil Gaiman critica el método de verificación de cuentas de Twitter propuesto por Elon Musk

Solo han pasado unos días desde que Elon Musk se convirtió en el nuevo dueño de Twitter y los cambios dentro de la red social ya comienzan a suceder. El despido de sus altos directivos, los rumores de grandes recortes y el cambio en el modelo de cuentas verificadas.

Mike Marsland | Getty Images

Hace un par de días el escritor Stephen King expresó su opinión ante la idea de tener que pagar $20 dólares mensuales para poder conservar la palomita azul de verificación en su cuenta, motivando a Elon Musk reconsiderar y a pretender cobrar solo $8 dólares por el servicio.

Ahora es otro escritor, Neil Gaiman, el que ha levantado la voz. Luego de que circulara por Twitter un falso rumor de que la serie The Sandman, basada en una de sus novelas gráficas, había sido cancelada, el autor publicó un post en su cuenta de Twitter evidenciando el problema del sistema propuesto por Musk: "Solo piensa. Ahora incluso los sitios de parodia/estafa que generan información falsa podrán comprar las palomitas azules. Qué divertido será".

Just think. Now even parody/scam sites clickbaiting false news will be able to buy blue ticks. What fun it will be. https://t.co/rZ5HYm2Rb5 — Neil Gaiman (@neilhimself) November 1, 2022

Previamente la cuenta @DiscusingFill había publicado que The Sandman había sido cancelada tras una temporada en Netflix. Aunque la información es falsa —Netflix ha confirmado ya una segunda temporada— el tuit generó reacciones y hubo quien dio la información por cierta.

Días antes el autor había tuiteado que la serie podría no contar con una segunda temporada debido a los altos costos de producción. Aunque en ningún momento hubo una confirmación de la cancelación, la cuenta de Twitter esparció el rumor. Gaiman expresó su preocupación por que cuentas como esa, sin rigor periodístico, puedan pagar para obtener la verificación en el Twitter de Elon Musk mientras esparcen noticias que no son ciertas.

'THE SANDMAN' has been cancelled by Netflix after 1 season. pic.twitter.com/o0waqYeyk2 — Z (@DiscussingFilll) November 1, 2022

No es esta la primera vez que Gaiman critica a Musk desde su cuenta de Twitter. En septiembre de este año, luego de que Elon Musk publicara en su cuenta de Twitter su opinión en torno a la serie("Tolkien se está revolcando en su tumba"), Gaiman escribió: "Elon Musk no acude a mí en busca de consejos sobre cómo no comprar Twitter, y yo no acudo a él para crítica de cine, televisión o literatura".