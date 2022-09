"Tolkien se está revolcando en su tumba": Elon Musk critica la nueva serie de El Señor de los Anillos y el autor Neil Gaiman le responde

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Elon Musk ha vuelto a opinar. Esta vez lo ha hecho en torno a El Señor de los Anillos: Los anillos del poder, la nueva serie de Amazon Prime situada en el universo creado por el autor J.R.R. Tolkien.

CARINA JOHANSEN | Getty Images

El empresario le hizo saber al mundo lo que opinaba de la serie a través de un post publicado en su cuenta de Twitter: "Tolkien se está revolcando en su tumba", escribió para después hacer su pequeño análisis de la obra. "Casi todos los personajes masculinos hasta ahora son cobardes, idiotas o ambos. Solo Galardiel es valiente, inteligente y agradable".

Luego cerró su pequeño hilo aclarando: "Y el 90% de mis comentarios son bots".

Tolkien is turning in his grave — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022

Es bien sabido que la relación entre Musk y Jeff Bezos, CEO de Amazon y quien se involucró activamente en la producción de la serie, no es la mejor. Desde hace años, dos de los hombres más ricos del mundo se echan tierra en cada oportunidad. Su disputa está ligada a la pelea que sucede en el ámbito de sus dos empresas de exploración espacial, (SpaceX de Musk y Blue Origin de Bezos).

El tuit de Elon generó reacciones y suscitó una oleada de comentarios en los que la opinión se mostró dividida.

El autor Neil Gaiman le responde a Musk

Aunque Jeff Bezos no respondió nada al tuit de Musk, el autor Neil Gaiman (creador de The Sandman y de American Gods, entre muchas otras obras) levantó la voz luego de que un usuario le preguntara qué opinaba de que a Elon no le haya gustado la serie.

"Elon Musk no acude a mí en busca de consejos sobre cómo no comprar Twitter, y yo no acudo a él para crítica de cine, televisión o literatura", escribió el autor generando una oleada de comentaros (en su mayoría positivos), likes y retuits.

Elon Musk doesn't come to me for advice on how to fail to buy Twitter, and I don't go to him for film, TV or literature criticism. https://t.co/WpyXhQlqIh — Neil Gaiman (@neilhimself) September 6, 2022

se estrenó el viernes pasado en Amazon Prime y —sin importar lo que pueda decir Musk— es el estreno más exitoso en la historia de plataforma con más de 25 millones de reproducciones durante el primer día. La primera temporada de la serie consta de ocho episodios con un capítulo de estreno cada semana hasta el 14 de octubre.