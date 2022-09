Jeff Bezos agradece a los creadores de "El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder" por ignorarlo en el momento correcto

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Cuando Jeff Bezos tomó la decisión de involucrarse en la producción de una serie basada en la obra de J.R.R. Tolkien, el autor de El Señor de los Anillos, recibió una advertencia de su hijo Preston: "Papá, por favor no arruines esto". El joven de 22 años pretendía advertir a su padre de lo importante que es la obra del escritor británico para miles de personas en el mundo.

Según Variety, Bezos contó esto durante la premier de la serie Lord of the Rings: The Rings of Power (El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder) en Londres. La super producción de Amazon Prime se estrena en la plataforma el viernes 2 de septiembre y narra eventos que tuvieron lugar en la Tierra Media 3,000 años antes de las aventuras de Bilbo y Frodo Bolsón y que Tolkien narró a manera de relatos aislados como los contenidos en El Silmarillion en los que sentó las bases de su universo fantástico.

Además de narrar la anécdota en torno a su hijo, Bezos agradeció públicamente a los showrunners (creadores/productores) de la serie (Patrick McKay y John Payne) por no haber hecho caso a sus recomendaciones: "El sueño de todo showrunner, y me refiero a todo showrunner, es obtener notas sobre guiones y primeros cortes del fundador y presidente ejecutivo (de la compañía productora). Les encantó eso. Necesito agradecerles a ambos por escuchar cada vez que ayudó, pero sobre todo debo agradecerles por ignorarme exactamente en los momentos correctos".

El fundador de Amazon confesó que hubo quien cuestionó la elección de McKay y Payne como responsables del proyecto debido a su breve carrera cinematográfica y poca experiencia para llevar a buen puerto un proyecto tan grande y ambicioso como Lord of the Rings: The Rings of Power.

Durante el evento de presentación de la serie, Bezos confesó que fue su abuelo quien lo introdujo al mundo de Tolkien cuando tenía 13 o 14 años y que quedó encantado con "la sensación de esperanza y optimismo, y con la idea de que cada quien tiene un rol que desempeñar".

Según The Wall Street Journal la primera temporada de la serie tuvo un costo cercano a los $465 millones de dólares, lo que la convierte en la más cara de la historia. Con ella Amazon Primer pretende competir frontalmente con Netflix y con HBO Max.