El departamento de relaciones públicas de Twitter ahora responde automáticamente con un emoji de caca

La batalla que Elon Musk sostiene con los medios de comunicación desde que adquirió Twitter por $44,000 millones de dólares el año pasado parece haber dado un giro sucio.

El domingo por la mañana el propietario de Twitter usó la plataforma para anunciar que todas las consultas de prensa enviadas a Twitter recibirían un emoji de caca como respuesta automática.

Entrepreneur decidió probar lo dicho por Musk enviando un mensaje pidiendo que se nos confirmara si Musk estaba hablando en serio o si lo que dijo era pura... bueno, lo entiendes.

Resulta que Musk no estaba bromeando.

Lindo.

Musk no es fan de tener un departamento de relaciones públicas. En 2020, despidió a todo el departamento de relaciones públicas de Tesla, donde también se desempeña como CEO, lo que hizo imposible el contacto con la compañía de automóviles eléctricos obligando a los periodistas a buscar cualquier información que se publicara durante las reuniones empresariales y de accionistas.

Después de que Musk tomó el control de Twitter, el equipo de comunicaciones fue duramente golpeado por despidos y disuelto casi por completo. Varios miembros del equipo de alto nivel como Brian Poliakoff (jefe global de comunicaciones corporativas y con clientes) y Julie Steele (directora y jefa de comunicación interna global) fueron despedidos el año pasado.

Desde entonces, aquellos que se han puesto en contacto con Twitter a través de la dirección de correo electrónico press@twitter.com no han recibido respuesta.

La última payasada del emoji de caca se produce después de una batalla pública entre Musk y un ex empleado llamado Haraldur "Halli" Þorleifsson, quien afirmó que no pudo confirmar con el departamento de recursos humanos de Twitter si había sido despedido o no una vez que fue bloqueado del sistema informático interno de la empresa.

Dear @elonmusk



9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.



However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.



Maybe if enough people retweet you'll answer me here?