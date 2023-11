Fue hace tan solo tres meses cuando Elon Musk anunció su idea: buscando evitar que los usuarios se salgan de X, la red social que alguna vez se llamó Twitter, dejaría de mostrar los encabezados de las noticias compartidas en ella.

Según él, los artículos compartidos disminuían el tiempo que los usuarios pasaban en X y, además, afectaban a la estética de la plataforma. El ejecutivo cumplió y a partir del 4 de octubre los encabezados dejaron de estar presentes en X. Al compartir una noticia, el post mostraba la imagen (con la url de la fuente en una pequeña tipografía), pero ya no su título.

Ahora Elon Musk ha anunciado que los títulos regresarán. Desde su cuenta el dueño de la plataforma anunció: "En una próxima actualización, X superpondrá el título en la parte superior de la imagen de una tarjeta de URL".

In an upcoming release, ? will overlay title in the upper potion of the image of a URL card