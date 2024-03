Elon Musk ha vuelto a generar polémica con su opinión sobre la inteligencia artificial (IA), al realizar una predicción que indica que para 2025 se espera que la IA supere la inteligencia de cualquier ser humano en el planeta.

A través de su cuenta en la red social X, Elon Musk mencionó que esta tecnología revolucionaria no solo superará la capacidad cognitiva humana, sino que para el 2029 será superior a la inteligencia combinada de todos los humanos.

"Probablemente, la IA será más inteligente que cualquier ser humano el próximo año", mencionó en una publicación.

"Para 2029, la IA será probablemente más inteligente que todos los humanos juntos", agregó en otra publicación.

AI will probably be smarter than any single human next year. By 2029, AI is probably smarter than all humans combined. https://t.co/RO3g2OCk9x