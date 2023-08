Por ahí dicen que la pelea ha sido confirmada. Luego de semanas de dimes y diretes en torno a un supuesto enfrentamiento entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, dentro de una jaula, ha sido el dueño de Tesla el encargado de revelar que el combate sí se llevará a cabo.

Elon Musk subió a su cuenta de X, la red social que alguna vez se llamó Twitter, un escueto post en el que explicó: "La pelea Zuck v Musk será transmitida en vivo en X. Todas las ganancias se destinarán a obras de caridad para veteranos".

Zuck v Musk fight will be live-streamed on ?.



All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

En el mensaje el empresario no dio detalles en torno a la fecha, ni al lugar en donde se celebraría la pelea.

Mark Zuckerberg respondió a Musk vía Threads: "¿No deberíamos usar una plataforma más confiable que realmente pueda recaudar dinero para obras de caridad?"

Luego hizo referencia a otro post en el que Musk dice que ha estado levantando pesas a lo largo del día y entrenando para la pelea. Zuckerberg escribió: "Estoy listo hoy. Sugerí el 26 de agosto cuando desafió por primera vez, pero no lo ha confirmado. No me hago ilusiones (not holding my breath en inglés)".

Como el intercambio de mensajes entre los ejecutivos no bastara para generar esa sensación de que en realidad no hay aún nada acordado, algunos medios aseguran que el lunes por la mañana Elon Musk posteó que posiblemente necesitará de una cirugía de cuello y espalda antes de poder participar en la pelea; ese post, sin embargo, no aparece en el feed de X de Musk.

Lo cierto es que la pelea parece ser una estrategia para llamar la atención. Para Musk ha sido una buena manera de hacerle ruido a la conversión de Twitter en X (cono todo y su funcionalidad de transmisión de videos en vivo) y para Zuckerberg una forma de promocionar Threads, su nueva plataforma social, que tras exitoso lanzamiento se empieza a quedar desierta.

