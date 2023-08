El multimillonario y CEO de varias empresas, Elon Musk, no es ajeno a las travesuras en horarios raros (desde asistir a raves hasta publicar fotos de su buró), pero su última hazaña en X, la plataforma de redes sociales antes llamada Twitter, ha hecho que los usuarios se mueran de risa.

La madrugada del viernes, Musk hizo una transmisión en vivo en X, plataforma de la que es propietario, en una habitación llena de colegas riendo para probar, aparentemente, la funcionalidad de transmisión en vivo.

"¿Está funcionando esto?", preguntó Musk a la cámara. "¿Hola? ¿Qué está pasando?"

La extraña confusión de Musk se tornó en risas cuando enfocó la cámara en sus colegas en la habitación y luego levantó una pesa de 45 libras para hacer una flexión de bíceps, mientras que los demás en el fondo murmuraban: "Dios mío", antes de que Musk dejara la pesa.

"Parece que nuestra funcionalidad de video está funcionando mejor... gracias por la prueba", dijo, justo después de las 4:30 a.m. hora del este del viernes.

El clip, que ha sido visto más de 42.3 millones de veces, fue seguido por una segunda publicación de Musk confirmando que la funcionalidad de videos en vivo ya está disponible y que funciona "razonablemente bien" para los usuarios de X.

Live video now works reasonably well. Just tap the button that looks like a camera when you post: pic.twitter.com/ILQEQFmY5R