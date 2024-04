La red social X, anteriormente conocida como Twitter, regresó a sus orígenes al ofrecer las insignias azules de verificación de manera gratuita.

Tras la adquisición de la empresa por parte del magnate Elon Musk, las palomitas azules, que antes significaban autenticidad y oficialidad en las cuentas relevantes, fueron restringidas durante el último año y medio a los usuarios que pagaban la suscripción Premium.

Pero Elon Musk cambió de opinión y el pasado 27 de marzo señaló que las cuentas con más de 2,500 seguidores verificados obtendrían las funciones Premium de manera gratuita, mientras que aquellas con más de 5,000 seguidores serían condecoradas con el nivel Premium+ sin costo alguno.

"En el futuro, todas las cuentas X con más de 2,500 seguidores suscriptores verificados obtendrán funciones Premium gratis y las cuentas con más de 5,000 obtendrán Premium+ gratis", escribió Elon Musk en su cuenta oficial.

Going forward, all ? accounts with over 2500 verified subscriber followers will get Premium features for free and accounts with over 5000 will get Premium+ for free