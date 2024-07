Elon Musk, CEO de SpaceX, ha respondido sarcásticamente a las recientes críticas sobre el impacto medioambiental de las operaciones de su compañía en la base de lanzamiento de Boca Chica, Texas.

The New York Times publicó un informe detallando los daños ambientales causados por las actividades de SpaceX en la región, incluyendo explosiones, incendios y otros incidentes que han afectado al ecosistema local.

Según el diario, desde 2019, se han registrado al menos 19 incidentes relacionados con las operaciones de SpaceX. El más reciente ocurrió en junio de 2023, durante el lanzamiento del cohete Starship, que —aunque se consideró un éxito— provocó un incendio que arrasó más de 14,000 metros cuadrados de un parque estatal cercano.

Las autoridades ambientales y los grupos de conservación se han mostrado preocupados por estos y otros lanzamientos, sobre todo porque se realizan cerca de zonas públicas y de corredores migratorios de aves, como el chorlito chiflador, una especie en peligro.

Un grupo sin fines de lucro documentó nueve nidos de esta especie en el área antes del lanzamiento de junio, pero ninguno quedó intacto después del evento.

A pesar de las críticas, la Administración Federal de Aviación (FAA) defendió las operaciones de SpaceX: "Lanzar escombros a parques estatales o tierras nacionales no es lo que prescribimos, pero lo fundamental es que nadie resultó herido", dijo un funcionario de la FAA.

En respuesta al informe y a un mensaje crítico del periodista Mike Pesca, Elon Musk compartió la publicación con humor en su cuenta de X.

Pesca señaló que The New York Times consideró el lanzamiento de SpaceX como la noticia más importante del día, superando incluso a las presiones sobre Biden desde el Congreso y los resultados de las elecciones francesas.

Musk replicó: "Para compensar este crimen atroz, me abstendré de comer omelette durante una semana".

