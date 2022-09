Elon Musk tuvo que apoyar económicamente a su padre en la década de los 90

Es bien sabido que la relación entre Elon Musk y su padre, Errol Musk, no es buena. Hace un par de meses el progenitor del hombre más rico del mundo confesó en una entrevista que no se sentía orgulloso de su hijo.

El hombre de 76 años reconoció que, aunque Elon ha hecho más cosas que sus hermanos, su orgullo es Kimbal (el hermano menor de Elon) y que el empresario no es tan feliz como le gustaría: "Está frustrado con el progreso y es comprensible".

En 2018 Elon concedió una entrevista a la revista Rolling Stone en la que confesó que la relación con su padre no era buena y lo describió como a un hombre malvado: "Casi todos los crímenes que se te ocurran, él los ha cometido. Casi todas las cosas malvadas que se te ocurran, él las ha hecho".

Ahora Musk ha dado a conocer que durante años él y su hermano apoyaron financieramente a su padre. El fundador de Tesla y SpaceX respondió al posteo de Robert Reich, un profesor de la Universidad de Berkeley, quien asegura que los millonarios que se han hecho a sí mismos no existen y que tanto Elon Musk, como Jeff Bezos y Bill Gates en realidad provienen de familias que contaban con enormes recursos y contactos antes de emprender. Según el profesor, la familia de Musk era dueña de una mina de esmeraldas en Sudáfrica y la posición privilegiada de su padre le ayudó a emprender con mayor facilidad.

Elon Musk came from a family that owned an emerald mine in Apartheid South Africa. Bill Gates' mom helped Microsoft get a deal with IBM. Jeff Bezos' garage-based start was funded by a quarter-million dollar investment from his parents. "Self-made billionaires" are a myth. pic.twitter.com/qSpM9Zu24d

Tras responderle a Reich que era un idiota y un mentiroso, cientos de usuarios comentaron en torno al rumor de la mina de esmeraldas y el supuesto apoyo que Elon recibió de su padre. Después él comentó: "Errol se quedó sin dinero en los años 90. Mi hermano y yo lo apoyamos financieramente a él y a su familia extendida en Sudáfrica desde entonces con la condición de que no hiciera cosas malas. Desafortunadamente, hizo cosas malas :(".

Errol ran out of money in the 90's. My brother & I financially supported him & his extended family in South Africa since then on condition that he not do bad things. Unfortunately, he did do bad things :(