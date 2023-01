Escritora finge suicidio y vuelve dos años después. ¿Fue todo una estrategia de marketing?

¿Qué tal esto para una vuelta de tuerca en un libro? En 2020 la hija de la autora de libros románticos, Susan Meachen, anunció en Facebook que su madre se había suicidado. Meachen fue una admirada autora en la comunidad de libros románticos independientes y los pensamiento y oraciones se vertieron hacia ella.

Sasha Turkina | Shutterstock

Meachen publicó diez novelas románticas. Su libro "final", Love To Last A Lifetime, supuestamente se publicó de manera póstuma en octubre de 2020 con la reescritura finale realizada por su hija.

Se animó a los fans a pedir el libro en Facebook. "Susan quería que se publicara antes de la boda de su hija", explicó una emotiva publicación.

En los años siguientes, la hija de Meacham publicaba de vez en cuando, alentando a las personas a comprar los libros de su madre usando códigos de descuento o a hacer donativos para apoyar a organizaciones de prevención del suicidio.

Solo había un problema: todo era mentira.

Susan Meachen está viva. Esta semana reapareció en un grupo privado de Facebook llamado The Ward, escribiendo:

"Debatí sobre cómo hacer esto un millón de veces y todavía no estoy seguro de si es lo correcto o no. Habrá toneladas de preguntas y mucha gente abandonará el grupo, supongo. Pero mi familia hizo lo que pensaron que era mejor para mí y no puedo culparlos por ello. Casi muero de nuevo por mi propia mano y ellos tuvieron que pasar por todo ese infierno de nuevo. Volver a The Ward no significa mucho, pero estoy en un buen lugar ahora, y espero volver a escribir. Que comience la diversión".

Author Susan Meachen died from suicide 2 years ago. Except it turns out she didn't. What an absolute piece of shit #authors #MentalHealthMatters pic.twitter.com/nNU0LCEU3i — Be a lot cooler if you did (@Draggerofliars) January 4, 2023

Meachen no solo está vivita y coleando, sino que ha estado publicando libros bajo un seudónimo, TN Steele, durante los últimos dos años.

"Ya no sé en quién confiar".

La indignación fue inmediata y contundente, con los fanáticos y ex dolientes en un primer plano expresando su enojo.

"Qué pedazo absoluto de s$%", tuiteó @Draggerofliars.

"Usar 'Que comience la diversión' como tu firma cuando estás anunciando que realmente no te suicidaste es es algo. No hay notas", tuiteó @megantastic

La autora Samantha A. Cole, que era amiga en línea de Meachen, dijo en un video de Facebook: "Esto va más allá de lo psicótico, ya sea que haya sido la propia Susan o su hija haciendo estos comentarios, para engañar a sabiendas a alguien que está de duelo".

Más tarde, en un chat privado de Facebook con la cuenta de Meachen, Cole escribió: "Estoy feliz de que esté viva porque no quiero desearle la muerte a nadie. Pero no puedo aprobar lo que hizo, y no puedo perdonar lo que hizo".

Cole continuó: "'Espero que el mundo del libro pueda sanarse de esto, va a tomar tiempo', agregó la autora. ' Ya no sé en quién puedo confiar, excepto en las personas que he conocido, con las que estoy más cerca".

Hasta ahora, ni Meachen ni su familia han respondido públicamente.