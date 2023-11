Aunque cueste creerlo ya es esa temporada: el 2023 se desvanece y llegan los recuentos de lo que el año nos dejó.

Uno de los primeros en emitir su veredicto es Bill Gates. Como sabrás el cofundador de Microsoft es un amante de los libros y cada año nos da sus recomendaciones.

En esta ocasión Gates ha elegido tres títulos que lo impactaron por su temática y por estar bien escritos. Si estás buscando el título para tu próxima lectura las tres opciones dadas a conocer por Gates en GatesNotes (su blog) pueden ser una buena opción.

Aquí te los compartimos junto con un extracto de lo que el empresario y filántropo opina de ellos.

The Song of the Cell de Siddartha Mukherjee

¿De qué trata?

El libro del médico, oncólogo y autor, Siddartha Mukherjee, narra el descubrimiento y la evolución de la comprensión sobre las células, desde su descubrimiento en el siglo XVII hasta la actualidad, explorando su impacto revolucionario en la medicina y sus futuras posibilidades terapéuticas. Es su segundo libro; en 2010 publicó El emperador de todos los males: Una biografía del Cáncer, en el que detalla la evolución del diagnóstico del cáncer desde el antiguo Egipto hasta nuestros días.

¿Qué dice Bill Gates de él?

"Todos nosotros nos enfermaremos en algún momento. Todos tendremos seres queridos que se enfermarán. Para comprender lo que sucede en esos momentos, y sentir optimismo de que las cosas mejorarán, ayuda saber algo sobre las células, los bloques fundamentales de la vida. El último libro de Mukherjee te proporcionará ese conocimiento".

¿En dónde puedes adquirirlo?

El libro está disponible en Amazon. En español se titula La armonía de las células: Una exploración de la medicina y del nuevo ser humano.

Not the End of the World de Hannah Ritchie

¿De qué trata?

Este libro fue escrito por Hannah Ritchie, una científica de datos escocesa e investigadora de la Universidad de Oxford. En él ofrece una visión esperanzadora y basada en data que demuestra que, a pesar de los desafíos ambientales actuales, existe un progreso significativo y la posibilidad real de lograr la sostenibilidad verdadera por primera vez en la historia de la humanidad.

¿Qué dice Bill Gates de él?

Hannah Ritchie solía creer, al igual que muchos activistas ambientales, que estaba "viviendo el período más trágico de la humanidad". Sin embargo, cuando comenzó a analizar los datos, se dio cuenta de que ese no es el caso. Las cosas están mal y son peores que en el pasado lejano, pero en prácticamente todas las mediciones, están mejorando. Ritchie es ahora la investigadora principal en Our World in Data, y en Not the End of the World, utiliza datos para contar una historia contraintuitiva que contradice los escenarios apocalípticos sobre el clima y otros temas ambientales sin pasar por alto los desafíos. Todos los que deseen tener una conversación informada sobre el cambio climático deberían leer este libro.

¿En dónde puedes adquirirlo?

El libro de Hannah Ritchie está disponible en Amazon, pero hasta ahora solo en inglés.

Invention and Innovation de Vaclav Smil

¿De qué trata?

El autor del libro explora la historia del ingenio humano, de sus éxitos y de sus fracasos, al tiempo que ofrece una mirada crítica sobre las promesas exageradas que acompañan a la innovación, recordando la diferencia entre invención e innovación y presentando un análisis de diversos tipos de invenciones, desde aquellas que no cumplieron promesas hasta aquellas que resultaron desastrosas, concluyendo con una "lista de deseos" de invenciones necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

¿Qué dice Bill Gates de él?

"¿Estamos viviendo en la era más innovadora de la historia humana? Mucha gente diría que sí, pero Smil argumenta lo contrario. De hecho, escribe que la era actual muestra 'signos innegables de estancamiento técnico y avances más lentos'. Aunque no concuerdo, lo cual no es sorprendente, habiendo leído sus 44 libros y hablado con él varias veces, sé que no es tan optimista como yo respecto a las perspectivas de la innovación. Sin embargo, a pesar de que no vemos el futuro de la misma manera, nadie explica mejor el pasado que Smil. Si quieres saber cómo el ingenio humano nos llevó a este momento en el tiempo, recomiendo altamente Invention and Innovation".

¿En dónde puedes adquirirlo?

El libro de Vaclav Smil está disponible en Amazon, pero hasta ahora solo en inglés.

Además de estos tres libros Bill Gates recomienda una serie de recursos, incluyendo ponencias en línea y hasta una playlist para la temporada de las fiestas que incluye música de todo el mundo (¡con todo y la presencia de José Feliciano!).

Si quieres ver la lista de recomendaciones completas de Bill Gates, la puedes encontrar en esta liga.

