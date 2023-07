Es el fin de una era, ya que la querida revista National Geographic ha despedido oficialmente a lo redactores en jefe que quedaban, marcando el cierre definitivo para su edición impresa.

Esta semana 19 empleados fueron despedidos en una última ronda. En abril se les notificó de los recortes a los empleados, pues la empresa (propiedad de Walt Disney Co.) se prepara para retirar su icónica revista impresa de los quioscos el próximo año.

A los empleados se les informó que el trabajo restantes será asignado a freelancers y que los artículos que se encuentran en progreso serán completados por los editores.

Los empleados despedidos se lamentaron en las redes sociales y reflexionaron sobre su tiempo en la publicación.

Craig Welch escribió: "Mi nuevo National Geographic acaba de llegar, que incluye mi último artículo, el 16 y el último como escritor sénior. NatGeo está despidiendo a todos los redactores de su plantilla. He tenido tanta suerte. Pude trabajar con periodistas increíbles y contar historias globales importantes. Ha sido un honor".

My new National Geographic just arrived, which includes my latest feature—my 16th, and my last as a senior writer.



NatGeo is laying off all of its staff writers.



I've been so lucky. I got to work w/incredible journalists and tell important, global stories. It's been an honor. pic.twitter.com/VOt6KydD5Z — Craig Welch (@CraigAWelch) June 28, 2023

Michael Greskho comentó: "Hoy es mi último día en National Geographic. La revista se está despidiendo de los escritores de su plantilla, incluyéndome a mí. Estoy muy agradecido por las oportunidades que he tenido en los últimos siete años. A todos los que leyeron mis historias, gracias desde el fondo de mi corazón. ¡A lo siguiente!"

Today is my last day at National Geographic. The magazine is parting ways with its staff writers, including me.



I'm so grateful for the opportunities I have had over the past 7 years. To everyone who read my stories, thank you from the bottom of my heart. On to the next! pic.twitter.com/5MgKwyQXSS — Michael Greshko (@michaelgreshko) June 27, 2023

Doug Main tuiteó: "National Geographic está despidiendo a sus redactores, incluyéndome a mí. Han sido cinco años maravillosos, un honor y una alegría. Muy orgulloso del trabajo que mis compañeros y yo hemos hecho aquí. (Hilo próximamente...)"

National Geographic is laying off its staff writers, including me.



It's been a wonderful five years—an honor and a joy. Very proud of the work that my colleagues and I have done here.



(Thread coming soon...) — Doug Main (@Douglas_Main) June 27, 2023

Otros fans de la revista y la marca también recurrieron a Twitter para lamentar "un día triste para el periodismo" y cuestionaron qué sucederá a continuación para la empresa y la industria.

Maryn McKenna escribió: "Cuando limpiamos la casa de mi difunto suegro, encontramos montones de viejas NatGeos, que datan de cuando no había fotos en la portada, solo el índice. Mis padres se quedaron con una docena de los años 60 y 70. Fue atesorada durante décadas. Esto es tan triste".

When we cleared out my deceased FIL's house, we found stacks of old NatGeos, dating back to when there were no photos on the cover, just the table of contents. My parents hung on to a dozen from the 60s-70s. It was treasured for decades. This is so sad. https://t.co/fNOEJ4sYLq — Maryn McKenna (@marynmck) June 29, 2023

Amanda Smith: "Estoy genuinamente devastado por National Geographic; la curiosidad intelectual se ha vendido por partes".

I am genuinely devastated about National Geographic; intellectual curiosity has been sold for parts. — Amanda Smith (@AmandaSmithSays) June 29, 2023

Maya Wei-Haas, expresó: "Hoy es el último día para todos los redactores de National Geographic y muchos de sus brillantes editores. Estoy muy orgulloso de todo el trabajo que he hecho con estas personas talentosas y sé que todas caerán de pie. Pero es un día triste para el periodismo..."

Today marks the last day for all of National Geographic's staff writers and many of their brilliant editors.



I'm so proud of all the work I've done with these talented people, and know they'll all land on their feet. But it's a sad day for journalism... pic.twitter.com/vzBDJwDJxM — Maya Wei-Haas, Ph.D. (@WeiPoints) June 28, 2023

National Geographic llegó a los quioscos en 1888 como una revista de puro texto completo que no contenía fotos y costaba solo $0.50 dólares.

En diciembre de 2017, Walt Disney Co. cerró un trato para adquirir 21st Century Fox, que incluía National Geographic Partners (que operaba la revista National Geographic en asociación con la National Geographic Society y 21st Century Fox).

La adquisición se finalizó en 2019.

National Geographic Partners (NGP) ha intentado adaptarse a los tiempos y adentrarse en nuevas áreas del espacio digital, incluyendo una colección de NFT's y una serie de podcast dividida en cuatro partes.

En cuanto al futuro, el portavoz de National Geographic, Chris Albert, le dijo a The Washington Post que NGP seguirá publicando una revista mensual y que los despidos y un nuevo cambio de enfoque darán a la empresa "más flexibilidad para contar diferentes historias y llegar a nuestras audiencias donde sea que se encuentren a través de nuestras muchas plataformas".