Eve, hija de Steve Jobs, se burla de innovaciones del iPhone 14

El miércoles pasado, durante su evento anual, Apple llevó a cabo la presentación de sus nuevos productos: el iPhone 14—en sus versiones standard, Plus, Pro y Pro Max—, los Airpods Pro y el Apple Watch Pro.

Pese a que, para la mayoría de consumidores y expertos, el iPhone 14 es un equipo revolucionario, pues cuenta con herramientas innovadoras y un diseño vanguardista, Eve Jobs, hija de Steve Jobs, fundador de la marca líder en tecnología, considera que el nuevo teléfono es igual a su antecesor: el 13.

Esta opinión la dio a conocer por medio de una Story en Instagram, al mostrar un meme, en el que aparece un hombre con una camisa, mismo que recibe una prenda exactamente igual.

"Yo, cambiando el iPhone 13 por el iPhone 14 tras la presentación de Apple", menciona el texto que acompaña la imagen.

Eve Jobs, the daughter of Steve Jobs and Laurene Powell Jobs, reacts to today's iPhone announcement on her Instagram. pic.twitter.com/bfn2VtbpsA