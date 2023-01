Ex empleada de YouTube describe en un TikTok viral cómo fue despedida durante un viaje de negocios

Una ex empleada de YouTube se ha vuelto viral en TikTok después de compartir la historia de su abrupto despido en medio de un viaje de negocios.

Kimberly Díaz, una ex comercializadora global especializada en marketing de influencers en la empresa matriz Google, estuvo entre los desafortunados 12,000 empleados de Google despedidos el viernes pasado.

Su voz se ha unido a la de muchos otros ex empleados de Google que critican la manera en que el gigante tecnológico manejó el recorte, incluyendo a una mujer con ocho meses de embarazo y con licencia de maternidad.

Tal vez en alguna forma de justicia poética, Díaz compartió un video de su historia en la plataforma rival de YouTube, TikTok.

El video, que ya fue eliminado de TikTok, tuvo más de 1.3 millones de visitas.

Varada en Fort Myers, Florida

En una serie de videos de TikTok, Díaz relató lo que sucedió antes y después del "Día D" en Google.

Ella se encontraba en un viaje de negocios a Florida, cenando con varios influencers y creadores de YouTube. Díaz dice que incluso se conectó con la directora de marketing de YouTube, quien le dijo lo emocionada que estaba con el (ahora desaparecido) Programa de Influencers.

Al día siguiente se despertó a las seis de la mañana para trabajar en una presentación, pero notó que no podía iniciar sesión en la cuenta de correo electrónico de la empresa.

"Pero por alguna razón, mi chat todavía funcionaba. Creo que me metí antes de que lo cerraran porque era muy temprano", explicó Díaz. "Así que le envié un mensaje de texto a mi colega, que también dirigía la reunión, para decirle: 'Oye, ¿tienes algún problema con tu correo electrónico? Aquí está mi número de teléfono'. Y tal vez diez minutos después, recibí un correo electrónico de seguimiento de Google que decía: 'Su posición será eliminada de inmediato'".

Díaz no tenía un vuelo reservado desde el aeropuerto de Fort Myers hasta las seis de la tarde de esa noche, pero sin acceso al sistema de la compañía, no podía cambiar su vuelo.

"Me bloquearon todo", dijo Díaz. "No tenía idea de si podía obtener un reembolso si cambiaba mi vuelo. Ya perdí un trabajo. No quería gastar $400 cambiando un vuelo".

La mujer explicó que fue una compañera quien no se vio afectada por los recortes quien le proporcionó la información de la tarjeta de crédito para poder volver antes a casa. Kimberly no sabía si la empresa le haría un reembolso si utilizaba su tarjeta personal.

Entre lágrimas, Díaz explicó que "el hecho de que ella pensara en mí y estuviera dispuesta a hacer eso por mí, significaba mucho".

Probablemente no se pueda decir lo mismo de su empleador.