Si has tenido problemas con tu ID de Apple esta semana, no estás solo.

Un problema desconocido está afectando a usuarios de Apple que fueron desconectados de sus cuentas durante el fin de semana y obligados a restablecer su contraseña antes de poder recuperar el acceso a ellas.

El sitio 9 a 5 Mac informó que algunos usuarios fueron desconectados de todos sus dispositivos y que sus contraseñas habituales dejaron de funcionar.

Usuarios en X y Threads han estado reportando el extraño suceso, lo que plantea preguntas sobre si se trata de un error — o algo peor.

Los problemas aparentemente comenzaron alrededor de las 8:00 de la noche hora del este el viernes y continuaron durante el fin de semana.

Seems at least some of us are experiencing issues with our iCloud/Apple ID accounts where we have to reset our passwords and re-login.



Anyone else?