Facebook e Instagram presentan el sticker "Add Yours" para incentivar a los usuarios para que usen más Reels

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Meta y Marck Zuckerberg siguen empeñados en que utilices Reels y en su más reciente estrategia para incentivarte a usarlos han creado un sticker que se podrá mostrar en los posts en dicho formato tanto en Instagram como en Facebook.

NurPhoto | Getty Images

Por medio de un video la empresa anunció seis nuevas funcionalidades incluyendo la del sticker "Add Yours (Agrega el tuyo)". La idea es que, por medio de este botón situado a manera de pegatina sobre un Reel, un creador de contenido pueda convocar a otros para que creen algo similar y así inicien una nueva tendencia o se sumen a una ya existente. El sticker ha sido exitoso en las Stories de ambas redes sociales, por lo que hace sentido importarlo ahora al formato Reels. Esta funcionalidad estará disponible en algún momento del próximo otoño.

Además del sticker, Meta anunció funcionalidades adicionales que permiten a los creadores de contenido trabajar sus Reels de un modo más estratégico. Estas son: insights y datos en torno a cada posteo en formato Reel; un sistema de monetización llamado Stars que permite a los usuarios calificar el contenido con estrellas; la posibilidad de realizar Remixes en secuencia; una funcionalidad que te permite mandar automáticamente tus Reels de Instagram a Facebook; y la creación de Reels automatizada en Facebook a partir de tus historias y recuerdos.

Para hacer frente a, Meta se ha volcado sobre el formato de Reels y busca la manera de incentivar su uso. Además, ha hecho ajustes en su algoritmo para que muestre contenido nuevo y distinto a los usuarios como lo hace la red social china y que incluso haya una pantalla inicial similar al "For You" de la red social china, cosa que no les ha encantado a algunos usuarios que piden se respete la esencia de las redes sociales. Hace un par de semanas hubo un movimiento liderado por Kim Kardashian y Kylie Jenner que levantaron la voz con una consigna:).