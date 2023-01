Fanáticos de la NFL donan millones de dólares para apoyar al safety de los Bills Damar Hamlin, tras su hospitalización

Durante el primer cuarto del partido del Monday Night Football de anoche en ESPN, el safety de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, sufrió un paro cardíaco y colapsó en vivo por televisión, dejando a los espectadores, compañeros de equipo y a los jugadores rivales, los Cincinnati Bengals, fuera de sí en un estado de shock y terror.

Hamlin fue trasladado de manera urgente al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati y el juego fue pospuesto.

El martes por la mañana, la organización de los Buffalo Bills anunció que Hamlin estaba en estado crítico.

"Damar Hamlin sufrió un paro cardíaco después de un golpe en el juego de los Buffalo Bills contra los Cincinnati Bengals", explicó la organización en un comunicado. "Los latidos de su corazón se restablecieron en el campo y fue transferido al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati para más pruebas y tratamiento. Actualmente está sedado y en estado crítico".

Miles de personas en todo el mundo ofrecieron sus oraciones y esperanza en las redes sociales antes de que un proyecto de recaudación de fondos que Hamlin creó hace años comenzara a recibir donaciones. Para el martes por la mañana, la recaudación de fondos había alcanzado la increíble cantidad de $3,737,200 dólares con la participación de más de 143,200 donantes.

All I've been thinking about is @HamlinIsland . I am patiently awaiting in update. Please if you have the means, donate to his charity that supplies much needed toys for underprivileged children. https://t.co/QyQIUTfyz8

Folks are tweeting me to let me know it isn't just Bills fans who are donating to the go fund me set up for the charity by Damar Hamlin. Donations are coming in from NFL fans across the country. How wonderful. This is the kind of world to live in