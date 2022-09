El jueves 8 de septiembre de 2022 el día inició con gran preocupación: los medios reportaban que la salud de la reina Isabel II estaba muy deteriorada y que los miembros de la familia real viajaban ya al Castillo de Balmoral en Escocia para estar con ella.

A las 18:00 horas, tiempo de Inglaterra, la Familia Real hizo oficial el anuncio del fallecimiento de la monarca más longeva de la historia. En la cuenta oficial de la familia se publicó: "La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana. – La Familia Real (@RoyalFamily) 8 de septiembre de 2022).

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W