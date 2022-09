Google utilizará un modelo de inteligencia artificial para mostrar resultados más precisos en los snippets

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

La misión de todo motor de búsqueda —empezando por Google— es ayudarle al usuario a encontrar lo que busca. Para ello el indiscutible líder del mercado ha hecho modificaciones y mejoras continuas a su plataforma desde que apareció en 1998.

NurPhoto | Getty Images

Uno de los cambios que ha hecho mucho más rica la manera en que Google nos muestra los resultados son los llamados snippets o fragmentos destacados que aparecen en la parte superior de la página de resultados y que son tomados de alguna página para mostrar información sintetizada en torno a los que los usuarios buscan.

De este modo si buscas "¿cuántos kilómetros tiene un maratón?", antes de los resultados de búsqueda verás la respuesta (42 km) acompañada de un párrafo y la liga del sitio del que fue tomada.

Aunque estos resultados brindan al usuario información veloz, al ser generados por un algoritmo y no verificados por un ser humano, podrían llegar a quedarse cortos y no mostrar la información completa de lo que el usuario necesita saber. Para mejorar la experiencia Google está modificando la manera en que los resultados son seleccionados utilizando un modelo de inteligencia artificial llamado Multitask Unified Model (Modelo Multitarea Unificado o MUM). Ahora Google podrá mostrar información como si fuera un experto que intuye todo lo que necesitas saber en torno a un tema determinado y que puede tomar datos de diversos sitios, sintetizarlos y mostrarlos, aunque la información de origen esté en otro idioma.

En una entrada en el sitio oficial de la empresa Pandu Nayak, vicepresidente de search, explica: "El idioma puede ser una barrera importante para acceder a la información. MUM tiene el potencial de romper estos límites mediante la transferencia de conocimientos entre idiomas. Puede aprender de fuentes que no están escritas en el idioma en el que escribiste tu búsqueda y ayudar a brindarte esa información. Digamos que hay información realmente útil sobre el Monte Fuji escrita en japonés; hoy en día, probablemente no la encontrarás si no buscas en japonés. Pero MUM podría transferir conocimientos de fuentes a través de idiomas y usar esos conocimientos para encontrar los resultados más relevantes en su idioma preferido. Por lo tanto, en el futuro, cuando busques información sobre cómo visitar el Monte Fuji, es posible que veas resultados como dónde disfrutar de las mejores vistas de la montaña, aguas termales en el área y tiendas de recuerdos populares, toda la información que se encuentra más comúnmente cuando se busca en japonés".

Google no dio a conocer una fecha precisa en la que MUM empezará a operar.